Мошенники пишут от лица руководителя администрации Всеволожского района

В последнее время участились случаи мошенничества в социальных сетях и мессенджерах. Злоумышленники создают дубликаты контактов руководителей администраций и пишут сотрудникам, предлагая поучаствовать в сборе средств.

Так, временно исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев поделился скриншотами переписки своих сотрудников со злоумышленниками. Кто-то из мошенников пытался получить доступ к персональным данным, другие предлагали скинуться на якобы планируемую коллективом экскурсию.

– Будьте бдительны! Не поддавайтесь на уговоры и не вступайте в диалог. Помните, у меня только один номер телефона и одна страница в социальной сети «ВКонтакте», – подчеркнул Андрей Воропаев.

Отметим, если вы получили странное сообщение с незнакомого номера от якобы руководителя, в первую очередь свяжитесь с человеком по известному вам номеру. Если сообщение пришло в социальных сетях, изучите страничку: есть ли на ней публикации и фотографии, сколько друзей и подписчиков. Как правило, мошенники пишут с «пустых» или вовсе закрытых аккаунтов.

Однако самый главный совет – будьте бдительны и не спешите делиться личными данными или пересылать деньги. В любой непонятной ситуации стремитесь лично переговорить с человеком, от имени которого получаете сообщения. Помимо создания дубликатов, нередки и случаи взлома страниц, поэтому любые подозрительные сообщения требуют перепроверки.