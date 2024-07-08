В Токсово медики спасли ребенка, наглотавшегося воды

В Токсово во время игры трехлетний ребенок упал в пруд и едва не утонул. Оперативно прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи Сертоловской подстанции откачала малыша.

Как сообщает ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи», мальчик вместе с сестрой запускали на воду кораблики, мама была неподалеку. В какой-то момент ребёнок не удержал равновесие и упал в воду. Старшая сестренка позвала маму, женщина вытащила малыша из пруда, однако тот уже успел наглотаться воды.

На срочный вызов отозвалась бригада скорой помощи Сертоловской подстанции (на фото), которая в это время возвращалась из Токсовской больницы и была поблизости.

Водитель Павел Мартьянов домчал медиков на место несчастного случая за несколько минут.

– Мы с коллегой Екатериной Луньковой с укладками прибегаем к пруду, на руках у мамы лежит мальчишка в оглушении. Насыщение крови кислородом 80%. Сразу маску на лицо, поток кислорода, аускультация. Когда прослушали его, прям камень с души упал. Повезло фантастически! Вода была холодная, и у мальчика случился спазм голосовой щели, и вода в лёгкие не попала, – описал ситуацию фельдшер скорой помощи Александр Дружинин.

После первичных реанимационных действий мальчика в срочном порядке отвезли в Токсовскую больницу. Предупредили врачей, что требуется реанимация. Благодаря отлаженным действиям врачей ребёнок быстро оправился.