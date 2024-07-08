В Кузьмоловском появится Аллея Героев

После открытия в Кузьмоловском Сквера Победы в рамках дальнейшего благоустройства городского поселения намечается возведение Аллеи Героев.

Заместитель председателя Комитета по ЖКХ Ленобласти Ольга Аристова и заместитель главы администрации Всеволожского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Александр Корнеев осмотрели предполагаемую общественную территорию, которая будет располагаться рядом с Домом культуры.

Её жители выбрали для благоустройства в соответствии с программой «Формирование комфортной городской среды». Кузьмоловчане хотели бы озеленить территорию – высадить деревья, декоративные кустарники, газоны и цветники, установить скамейки, велопарковки, беседки, качели, парковку и видеонаблюдение, а также предусмотреть информационные стенды об истории посёлка, сцену, место для занятий живописью или арт-объект.

Для возведения Аллеи Героев разработана визуализация благоустройства – её изготовили в большом цветном формате, чтобы дать возможность увидеть планируемые изменения территории воочию. Гости проект одобрили и отметили, что окажут со своей стороны возможное содействие для включения Кузьмоловского поселения в программу формирования комфортной городской среды на 2025 год.

По информации пресс-службы Кузьмоловского поселения