В Колтушах ремонтируют дороги

Несмотря на чередующиеся летний зной и проливные дожди, во Всеволожском районе не прекращаются ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В июне они начались на отрезке между Мяглово и Ёксолово в Колтушском поселении, где будет уложено около 4 километров нового асфальта, укреплены обочины и установлены новые знаки. В основании дороги с советских времен лежат бетонные плиты, поэтому специалисты уложат новое покрытие в три слоя. На трассе также появится георешётка, которая закрепит неустойчивые бетонные плиты и обеспечит долговечность ремонта.

Также дорожникам предстоит подлатать швы на путепроводе около ТРЦ «МЕГА Парнас» по пути в Энколово. А ещё идёт подготовка к обновлению протяжённого участка от Углово к Ладожскому озеру через Пробу, Рахью, Ириновку, Борисову Гриву и Ваганово.

Ян КАТИН

Фото пресс-службы дорожного комитета ЛО