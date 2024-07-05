Семья из Всеволожского района вышла в финал конкурса «Это у нас семейное»

Сегодня, 5 июля, в Москве стартовал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Среди 300 семей-финалистов, прибывших в столицу из разных уголков России, есть и представители Всеволожского района.

Бороться за победу будет всеволожская семья Кузьмы и Татьяны Юзвиков. Они неоднократно участвуют в подобных мероприятиях, и уже одерживали победу на Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций».

Семья Юзвиков представляет звено педагогической династии, общий стаж которой составляет более 157 лет. Родоначальницей педагогической династии является Александра Васильевна Винокурова — прабабушка, уроженка I Кангаласского наслега Среднеколымского района Якутской АССР. Прабабушка была одним из первых советских учителей на Колыме. Многодетные родители Татьяна Валериановна и Кузьма Николаевич работают в средней общеобразовательной школе «Муринский центр образования №2», продолжая династию педагогов.