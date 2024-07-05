Романовский храм окажет поддержку участникам СВО и семьям погибших

Храм Святого благоверного князя Александра Невского в поселке Романовка заключил соглашение о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества» Ленинградской области. Совместная деятельность будет направлена на оказание поддержки участникам специальной военной операции, а также членам семей воинов.

Инициатива стала возможной благодаря полученному ранее губернаторскому гранту, а также активности прихожан храма, выразивших желание помочь. Как пояснил настоятель храма отец Михаил, оказывать планируется разные виды поддержки – медицинской, юридической, материальной, адресной. Но прежде всего речь идет о помощи духовной.

Как отметили специалисты фонда «Защитники Отечества», среди участников СВО и членов их семей немало людей верующих. Для них особенно ценно и актуально иметь возможность получить духовную поддержку церкви. Узнать о доступной помощи прихожане смогут при посещении храма – планируется создание информационных буклетов и запуск горячей линии для приемов заявок.