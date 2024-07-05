Как пройти диспансеризацию по полису ОМС?

Для прохождения диспансеризации вам нужно обратиться в медицинское учреждение, к которому вы прикреплены по полису обязательного медицинского страхования. Врач назначит вам комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья.

Записаться на диспансеризацию можно:

— через портал «Госуслуги»,

— непосредственно в поликлинике по месту прикрепления или через электронную регистратуру.

Для прохождения диспансеризации необходимы паспорт и полис (или выписка о полисе) ОМС. Их нужно взять с собой на прием.

Кстати: с октября 2023 года диспансеризация может быть организована и по месту работы или учебы с использованием мобильной медицинской бригады.

Диспансеризация включает в себя комплекс медицинских обследований: общий осмотр, обследование у специалистов, лабораторные и функциональные исследования. Диспансеризация проходит в два этапа. Сначала терапевт проводит осмотр и дает направления на обязательные исследования. Если по результатам первого этапа отклонений в состоянии здоровья не выявлено, диспансеризация завершается. Если будут выявлены отклонения (заболевания), то на втором этапе для уточнения диагноза терапевт может назначить дополнительные обследования, по результатам которых пациент может быть взят под диспансерное наблюдение, а также направлен в соответствующую медицинскую организацию для оказания специализированной или высокотехнологичной медпомощи.

Диспансеризацию следует проходить один раз в три года гражданам с 18 до 39 лет включительно, а тем, кому более 40 лет, – ежегодно. В 2024 году диспансеризацию могут пройти те, кто родился в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах (и до 1985 года). Все остальные могут пройти профилактический осмотр.

По вопросам проведения диспансеризации вы можете обратиться в страховую медицинскую организацию, в которой вы застрахованы (название СМО и телефон указаны на полисе ОМС). Страховые представители страховых медицинских организаций осуществляют сопровождение застрахованных жителей Ленинградской области при оказании медицинской помощи, в том числе по телефонам «горячих линий»:

— Северо-Западный филиал ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед»: 8-800-200-92-04;

— АСП ООО «Капитал МС» – Филиал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 8-800-100-81-02;

— Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: 8-800-100-07-02;

— Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области: 8-800-100-00-13;

— Комитет по здравоохранению Ленинградской области: 8 (812) 679-60-04.

Материал подготовлен Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ленинградской области