В Юкковском поселении начал работать молодежный трудовой отряд
Активно прошёл первый рабочий день молодёжного трудового отряда в Юкковском сельском поселении. Ребята начали свою деятельность с уборки – очистили от мусора территорию, прилегающую к зданию администрации.
Молодежный трудовой отряд – форма занятости старшеклассников, которая уже не первый год практикуется в поселениях Всеволожского района, в том числе в Юкках.
Это дает возможность ребятам в свободное от учебы время помочь руководству муниципального образования в решении повседневных вопросов, связанных прежде всего с благоустройством, принести пользу, а заодно пополнить свой личный бюджет.
Ян Катин
Фото пресс-службы Юкковского поселения