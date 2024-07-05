В Юкковском поселении начал работать молодежный трудовой отряд

Активно прошёл первый рабочий день молодёжного трудового отряда в Юкковском сельском поселении. Ребята начали свою деятельность с уборки – очистили от мусора территорию, прилегающую к зданию администрации.

Молодежный трудовой отряд – форма занятости старшеклассников, которая уже не первый год практикуется в поселениях Всеволожского района, в том числе в Юкках.

Это дает возможность ребятам в свободное от учебы время помочь руководству муниципального образования в решении повседневных вопросов, связанных прежде всего с благоустройством, принести пользу, а заодно пополнить свой личный бюджет.

Ян Катин

Фото пресс-службы Юкковского поселения