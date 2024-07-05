В лесах Всеволожского района поспела морошка

Яркие, вкусные и полезные ягоды созрели в лесах Всеволожского района. Любители «тихой охоты» открыли сезон морошки ещё в конце июня, однако полностью морошка поспевает в июле.

В сообществе «Грибы и грибники СПб» социальной сети «ВКонтакте» пользователи охотно делятся фотографиями своего улова. В лесах Всеволожского района находят лисички и подосиновики, а ягодников радует земляника и спелая морошка.

– У меня была локация одного болота, где должна быть морошка. И вот решили мы с подругой заехать туда. Место нашли, болото нашли. Морошку нашли не сразу, но всё же нам повезло – пособирали немного и наелись от души спелых ягод, – поделилась подписчица сообщества Анна Крупская.

Отметим, что пик сезона сбора морошки приходится на начало июля, однако найти ягоды в лесах Ленинградской области можно вплоть до середины августа.

Фото Анны Крупской