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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В лесах Всеволожского района поспела морошка

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Яркие, вкусные и полезные ягоды созрели в лесах Всеволожского района. Любители «тихой охоты» открыли сезон морошки ещё в конце июня, однако полностью морошка поспевает в июле. 

В сообществе «Грибы и грибники СПб» социальной сети «ВКонтакте» пользователи охотно делятся фотографиями своего улова. В лесах Всеволожского района находят лисички и подосиновики, а ягодников радует земляника и спелая морошка.

– У меня была локация одного болота, где должна быть морошка. И вот решили мы с подругой заехать туда. Место нашли, болото нашли. Морошку нашли не сразу, но всё же нам повезло – пособирали немного и наелись от души спелых ягод, – поделилась подписчица сообщества Анна Крупская.

Отметим, что пик сезона сбора морошки приходится на начало июля, однако найти ягоды в лесах Ленинградской области можно вплоть до середины августа.

Фото Анны Крупской

 

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