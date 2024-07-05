Во Всеволожске пройдут большие семейные выходные

В субботу и воскресенье, 6 и 7 июля, семьи Всеволожска приглашают провести активные выходные с пользой для здоровья. Всеволожский центр физической культуры и спорта подготовил увлекательную программу на свежем воздухе.

Участников будут ждать хорошо знакомые уличные игры в «классики» и «резиночки», веселые эстафеты и мини-баскетбол. Творческие ребята смогут создать шедевр прямо на асфальте, а также поучаствовать в конкурсах.

6 июля гостей будут ждать с 10.30 до 12.30 в общественном пространстве «Парк Песчанка».

7 июля мероприятие проведут с 10.30 до 12.30 на спортивной площадке на ул. Дружбы, д. 4, к. 3.