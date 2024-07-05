Вот и встретились два одиночества…

Страшно кардинально менять жизнь и создавать семью, когда тебе перевалило за семьдесят? – Безусловно! Но наши герои, Тамара Кузьминична и Жорж Николаевич Липовские, рискнули – и уже этой осенью отметят пятую годовщину свадьбы. Мы побеседовали с ними о браке в зрелом возрасте.

Конечно, до судьбоносного знакомства у каждого из пожилых молодожёнов была своя жизнь. Жорж Николаевич – родом из Якутии, Тамара Кузьминична – из Ульяновской области. Вероятность того, что их две судьбы скрепятся в один узел, практически равнялась нулю. Но разве от счастья убежишь? Прежде чем встретить друг друга, обоим пришлось пережить немало тягот. Липовский рано потерял свою жену. Для него её смерть стала ударом. Он до сих пор вспоминает супругу, и невольно слеза скатывается по щеке.

– С первой женой мы познакомились в Новосибирске, – рассказывает Жорж Николаевич. (Такое оригинальное имя ему дала мама, которая была большой поклонницей писательницы Авроры Дюпен, взявшей себе мужской псевдоним Жорж Санд. – Авт.) – После того как её не стало, мы с маленькой дочерью остались одни. Бездетная сестра покойной супруги долго уговаривала меня отдать родного ребёнка ей на воспитание. Но я не поддался. «У неё есть отец», – строго отверг её просьбу я. Сказал как отрезал. Больше к этому разговору с родственницей мы не возвращались.

Тамара Кузьминична к моменту знакомства с Жоржем Николаевичем была вдовой.

– Было тяжело, – вспоминает женщина. – У меня росли двое детей, которых пришлось поднимать на ноги самостоятельно. Поначалу я упала духом, не представляла, как дальше жить. Никуда не ходила, думала, чем же мне заняться, чтобы душа успокоилась. Дети повзрослели и покинули родной город. Дочь переехала во Всеволожск, куда пригласила и меня: вот-вот у неё должен был родиться внук, и я приехала посидеть с ребенком. Так и оказалась в этом прекрасном городе.

Сразу после переезда женщина увлеклась скандинавской ходьбой и записалась в группу извстной спортсменки Ольги Савойской, хотя раньше никогда этим видом физкультуры не интересовалась. Одна из таких оздоровительных прогулок оказалась судьбоносной. Именно тогда она встретила своего будущего супруга.

– Как-то вечерком решил я прогуляться, – говорит Жорж Николаевич. – Вдруг вижу, меня догоняет красавица с «палками». Какая потрясающая женщина, мелькнуло в голове. Сразу понял: это – моё! Ну, вот и решил приударить за ней. Постоянно искал встречи с любимой.

Мужчина тоже сразу привлек к себе внимание Тамары Кузьминичны. Они обменялись телефонами, пообещали друг другу, что созвонятся. Оба сразу почувствовали, что нужны друг другу.

– Мне очень приглянулась его прическа, – откровенно рассказывает женщина. – Честно признаюсь, мужчины с лысиной не в моем вкусе. Но главное, Жорж Николаевич ведет здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек.

– До нашего знакомства супруг самостоятельно занимался скандинавской ходьбой, – продолжает женщина. – После нашего знакомства я его пригласила присоединиться к группе О. Савойской. С тех пор не расстаемся. Теперь друг без друга никуда – везде ходим за ручку, везде только вдвоём. Мы оба любим путешествовать, и чтобы наши совместные поездки были более удобными, решили расписаться. Немного комплексовали из-за возраста. Но когда пришли подавать заявление на регистрацию, нам сказали: «Распишем вас с огромным удовольствием! Вам, Жорж Николаевич – 82 года, Тамаре Кузьминичне – 75. От перемены мест слагаемых сумма не меняется!»

Влюбленные поженились, все родственники поддержали их и пришли на торжество в ЗАГС. Дочь Жоржа Николаевича приняла «мачеху» как родную и даже купила молодожёнам путевку в тур по Кабардино-Балкарии.

– Мы с мужем понимаем друг друга, – добавляет Тамара Кузьминична. – Конечно, есть проблемы. Когда ты молодой, то очень быстро идёт притирка характеров, а в нашем возрасте всё гораздо сложнее. У него свои бытовые привычки, свои взгляды, а у меня – свои. Однако если тебе дорог этот человек, ты стараешься его понять – и вот тогда начинаешь жить по-настоящему. Потому что тут уже нет места полутонам и оговоркам – либо ты принимаешь человека целиком, со всеми его недостатками, либо расстаёшься с ним.

– Секрета семейного счастья нет, – в унисон говорят супруги. – Просто это большая внутренняя работа каждого над собой. Вот уже пять лет мы смотрим в одном направлении. Не можем даже представить себе, как могло быть иначе. Это называется – судьба. Или ряд случайных закономерностей. Именно вокруг этого стержня проходит жизнь, полная событий и обстоятельств. Мир рушится и восстает из пепла, кренится то в одну, то в другую сторону, редко проходя через точку гармоничного баланса. А мы есть друг у друга, и это правильно. Ведь у нас такая любовь, что просто удивительно! Знаете, одиночество – это страшно. Всё-таки дети – это совсем другое, у них свои семьи… А вот обрести в зрелом возрасте вторую половинку – прекрасно.

Сейчас супруги мечтают о путешествиях. Очень хотят побывать на Байкале, на Алтае и поехать во Владивосток.

Ирэн ОВСЕПЯН