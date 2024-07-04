Стартовал ремонт дороги от Борисовой Гривы до Мурманского шоссе

Дорожники Ленобласти приступили к ремонту участка бывшего «Северного полукольца», ныне входящего в состав федеральной трассы «Скандинавия». Обновится порядка 30 километров дороги от Борисовой Гривы до Мурманского шоссе, проходящей через поселок имени Морозова.

Как сообщает дорожный комитет ЛО, сейчас на данном участке трассы действует ограничение скорости до 40 км в час, местами установлено реверсивное движение. Рабочие полностью обновят дорожное покрытие, укрепят обочины, установят новые знаки и сигнальные столбики. Завершить работы планируется в сентябре.