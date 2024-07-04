Романовская библиотека отметила 55-летие

55 лет назад в деревне Романовка в маленькой комнатке одного из бараков открылась библиотека. Сеять «разумное, доброе, вечное» стала первый библиотекарь, великая труженица Людмила Александровна Семёнова. Говорить об обилии книг в этом больше похожем на избу-читальню помещении, конечно же, не приходилось.

Шло время, и деревенька превратилась в красивый посёлок с многоэтажными домами, а библиотека «обзавелась» в 1971 году собственным помещением в Доме культуры «Свеча». Теперь её книжный фонд насчитывает ни много, ни мало 13 000 книг, не говоря уже о подписных периодических изданиях для взрослых и детей и «электронной библиотеке». Растёт число читателей, более половины из которых составляют дети. Однако хочется простора! Как воздух нужен собственный читальный зал!

Об этом и о многом другом рассказала заведующая библиотекой Любовь Васильевна Рогачёва, которая, окончив в Волгоградской области среднюю школу, приехала в Ленинград и поступила в библиотечный техникум. Уже в 1988 году по распределению она была направлена в Романовскую сельскую библиотеку, а спустя 10 лет возглавила её.

С тех самых пор самыми желанными её читателями стали дети, которые начиная с первого класса обязательно приходят туда, где их ждёт общительная и всегда улыбающаяся хозяйка. Библиотекарь не только знакомит ребят с лучшими образцами русской и зарубежной литературы, но и учит любить поэзию. Возможно, это и стало причиной того, что ей, как человеку творческому (о чём свидетельствует полученный недавно диплом лауреата Международного конкурса «Страна Читалия», на котором она представила авторский медиапроект-буктрейлер по произведению Александра Грина «Алые паруса»), было доверено руководство местным литературно-музыкальным объединением «Вдохновение».

И конечно же, в библиотеке постоянно проводятся встречи с известными краеведами и интересными людьми. Именно здесь и сейчас развернута книжная выставка «БАМ: километры эпохи». Большую часть материалов для выставки предоставила жительница Романовки Вера Алексеевна Гумарова.

Можно рассказывать и рассказывать о библиотеке и её радушной хозяйке, но лучше предоставим слово руководителю Романовского сельского поселения Сергею Владимировичу Белякову: «Замечательно, что в один день у нас отмечаются два приятных события: свои 55-летия празднует наша родная Романовская библиотека и её прекрасная хозяйка, главный библиотекарь, а вернее ангел-хранитель, – Любовь Рогачёва. Тысячи и тысячи наших читателей всех возрастов за это время перешагнули порог этого храма знаний. Я благодарю её за неиссякаемую энергию, преданность делу, которому она посвятила жизнь, за любовь к людям и с большой радостью передаю ей в качестве признания заслуг и нашей искренней благодарности почётную грамоту от совета депутатов Романовского сельского поселения, а также почётный диплом от совета депутатов района, которого удостоен коллектив Романовской сельской библиотеки. Учитывая то, что Любовь Рогачёва в настоящее время является единственной «маленькой хозяйкой» нашего большого библиотечного дома, то в полной мере этот почётный диплом по праву принадлежит ей, а также и все поздравления, поступившие от коллег-библиотекарей и благодарных читателей. А ведь действительно: не каждый может похвастаться тем, что в его трудовой книжке значится одна единственная запись за 36 лет работы на благо нашего общества – и это запись о приёме в Романовскую сельскую библиотеку!»

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА