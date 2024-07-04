Новое открытие наших поисковиков

Мы уже писали, что в прошлом году были найдены массовые захоронения возле бывших концлагерей города Дно Псковской области и Волосово Ленинградской области. Активную роль там сыграли представители информационно-аналитического центра «Помним всех поименно», жители нашего района Андрей Федотов, Мирослав Селевонюк и Анатолий Морозов, которые специализируются на поиске захоронений узников концлагерей и работают в рамках федерального проекта «Без срока давности».

Не думали и не гадали ребята, что сама судьба приведет их этим летом к месту новых исследований. Следует учесть, что они занимаются поиском в свободное от работы время. В этом году Мирослав Селевонюк и Андрей Федотов стали трудиться вахтовым методом на стройке федерального значения – в порт Усть-Луга. На первый взгляд – где порт, а где места археологических раскопок? Однако проживать во время работы им пришлось в деревне Котлы Кингисеппского района. Гостиница стоит недалеко от храма Святителя Николая Чудотворца. И первое, что они увидели, – это памятную табличку: «На территории храма с сентября 1941 года по март 1942 года располагался лагерь советских военнопленных».

Тема концлагерей в Ленинградской области исследована не до конца. Поиском захоронений узников занимаются единицы. И это несмотря на то, что в нашей области, по разным подсчетам, находилось от 50 до 200 лагерей. Некоторые источники утверждают, что в Советском Союзе самое большое количество лагерей было у нас.

В первую очередь А. Федотов и М. Селевонюк обратились к старожилам. Выяснили, что воспоминания о лагере в деревне Котлы сохранились весьма смутные. Позже узнали, что в немецких документах он назывался «ДУЛАГ-101».

А общая картина сложилась такая: до войны в Котлах стоял большой советский аэродром. Немцы подошли к аэродрому в августе 1941 года, когда там оставались летчики военной морской авиации и технические работники. Они приняли неравный бой, и были либо убиты, либо взяты в плен.

В Котлах фашисты ярко проявили всю свою низость: в первые же дни открыли ДУЛАГ на территории православного храма. Потом лагерь увеличился, и возле аэродрома построили бараки. Военнопленных использовали на работах по восстановлению аэродрома и по модернизации подъездных путей. Кормили их плохо, а в некоторые дни и вовсе не кормили. Осенью на территории лагеря была съедена вся трава. Зима 1941–1942 года наступила рано и была очень холодной. Бараки не

отапливались, узники спали на полу. Почти все, кто попал в ДУЛАГ-101, здесь и погибли. Но их не хоронили, как положено, а просто вывозили за ворота и сбрасывали в воронки от авиаснарядов или в противотанковые рвы, едва присыпав землей. Где находятся эти могилы, жители Котлов не помнят. Никто эти захоронения после войны не искал.

Методика поисковой работы всё время совершенствуется. В наше время редко встретишь поисковика, который выходит в поле наобум, вооруженный щупом и металлоискателем. Все большее и большее значение приобретает предварительная аналитическая работа. Это анализ документов, выставленных на сайте Министерства обороны, и фотоснимков военного времени. Немцы активно занимались аэрофотосъемкой нашей местности. Собрали большой материал. В 1945 году он попал в руки союзников-американцев. И теперь немецкие аэрофотосъемки лежат в Национальном управлении архивов и документации (штат Мэриленд). А это – около миллиона ценных документов. На их основании американцы составили точнейшую карту нашей страны. Но нашим исследователям достать аэрофотосъемку нашей же местности нелегко. Для этого надо выйти на связь с русской диаспорой в Соединённых Штатах Америки. Представители диаспоры идут в архив, сканируют снимки и высылают сканы в Россию. Многие аэрофотоснимки таким образом попали в наши социальные сети, но деревни Котлы там не было.

Поэтому ребята за свои средства заказали в США аэрофотоснимки деревни Котлы за 1941, 1942 и 1944 годы. Осуществить эту операцию им помогал Виктор Донской. Но после того как документы были получены, их надо было расшифровать. Поисковики тщательно сравнивали, чем съемка 1944 года отличалась от 1941. В 1944 году обнаружились холмы, которых не было в начале войны. Потом «холмы» надо было наложить на современную местность и понять, где они находятся сейчас. Таким образом определилось место будущих раскопок.

Ребята подготовились основательно. Вызвали из Всеволожска Анатолия Морозова, подключили поисковый отряд «ФорПост» и пригласили волонтеров. Огромную помощь оказала представительница ООО «Рид» С.А. Лебеденко. Она даже смогла достать трактор для раскопок. Свой вклад внесло ООО «Гранд».

Экспедиционный лагерь начал работу 22 июня. Местное население было взбудоражено, но никто не верил в успех. Звучало это примерно так: «Я здесь всю жизнь живу и точно знаю, что никаких могил здесь нет и быть не может». Однако их обнаружили уже на следующее утро. 23 июня поисковики сделали пробные шурфы и под незначительным слоем земли нашли останки людей. Мертвые лежали слоями. Это подтверждало предположение, что здесь находится массовое лагерное захоронение. Тем более что там лежали только молодые мужчины, и все – без одежды. (Есть воспоминания, что в лагере было настолько холодно, что живые снимали у мертвых одежду и забирали себе.)

Поисковики в тот день зафиксировали три рва по 70 метров длиной. Один ров заполнен трупами полностью, другой – на три четверти, а третий оказался пустым. 80 лет здесь лежали герои войны, защитники Ленинграда. Никто не ухаживал за их могилами, никто не приносил цветы, крестьяне на этом поле косили траву для скота. В тот же день раскопки посетил исполняющий обязанности главы Котельнического сельского поселения А.С. Жадан. На следующий день прибыла комиссия Следственного комитета. Некоторые останки были взяты на медицинскую экспертизу. Уже 25 июня из Следственного комитета отправлено письмо в правительство Ленинградской области.

В ближайшее время в Комитете по молодежной политике созовут комиссию, которая будет решать, что делать с найденным захоронением: переносить его или оставить на месте, установив мемориал.

А пока – суетятся журналисты, осваивают неожиданную новость жители деревни. Поисковики утверждают, что, судя по найденным документам, в Котлах должно лежать около 2 000 человек. Это крупное захоронение. С таким большим объемом ребята не справятся. Раскопки, скорее всего, будет продолжать сводная экспедиция поисковых отрядов.

В настоящее время в ИАЦ «Помним всех поименно» идет работа по составлению списка военнослужащих, попавших в лагерь ДУЛАГ-101. Список формируется на основе документов Министерства обороны, а это тоже непросто, потому что основная часть документов, касающихся концлагерей, хранится в Германии и опять-таки в США. Тем временем наши аналитики предполагают, что три найденных рва – не единственный пункт массового сброса погибших. Где-то рядом должны быть ещё и другие. И в ближайшее время всеволожские поисковики будут продолжать исследования деревни Котлы. Возможно, будут новые сенсации.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Андрея Федотова