Жительница Всеволожска вышла в полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Жительница города Всеволожска Валентина Гладий прошла в полуфинал IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли».

Профессиональная деятельность Валентины связана с проектированием объектов транспортной инфраструктуры, и в настоящее время она занимает должность руководителя группы в одном из ведущих проектных институтов страны.

За плечами у нашей землячки – восемь лет работы инженером-проектировщиком и участие в таких масштабных проектах, как строительство автомобильной дороги М-12 «Москва – Казань», автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и трассы «Таврида» в Крыму. Также в профессиональном багаже Валентины Гладий участие в возведении санкт-петербургских объектов, среди которых наиболее значимы Западный скоростной диаметр, широтная магистраль скоростного движения и строящийся мост в створе Большого Смоленского проспекта.

За место в полуфинале боролись более 18 тысяч участников из 73 регионов России и 10 зарубежных стран, и только 300 из них сумели достойно подтвердить свои лидерские качества и владение экспертным уровнем управления. По словам организаторов конкурса, полуфиналисты дистанционно пройдут образовательные программы от профильных министерств и ведомств, продемонстрируют свои управленческие навыки в формате социально-экономических игр. Также каждый конкурсант должен представить самостоятельно разработанный проект развития строительной отрасли, опираясь на указание проблематики и предлагая собственные решения.

В финал пройдут только 150 участников, так что пожелаем Валентине Гладий удачи!

Светлана ЗАВАДСКАЯ