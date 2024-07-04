Во Всеволожске открылась выставка творческих работ чиновников

Во Всеволожской Детской школе искусств им. М.И. Глинки прошло мероприятие «Чиновник – тоже человек». По задумке автора и куратора Елены Ершовой, через творчество посетители смогут узнать больше о работниках органов местного самоуправления Ленинградской области. Запущено мероприятие Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Началось мероприятие с открытия выставки, на которой можно было увидеть более 30 картин, включая натюрморты, портреты и пейзажи. Каждая картина переносит зрителя в прекрасный мир живописи.

Как оказалось, это лишь часть творчества госслужащих. Организаторы рассказали, что среди областных чиновников есть много творческих личностей: художники, поэты, певцы, музыканты, фотографы, танцоры и скульпторы. Художественные выставки, музыкальные и литературные встречи, а также мастер-классы с участием представителей органов власти разного уровня позволяют жителям лучше узнать об областных чиновниках вне их административной деятельности.

– Проект зародился в команде 47, – отметила Елена Ершова. – Эта идея вызвала интерес у губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, который сразу поддержал инициативу. В проекте задействованы представители всех районов.

– Очень интересная выставка, – делится впечатлениями директор ДШИ им. М.И. Глинки Людмила Беганская. – Вчера, когда мы размещали работы в нашем фойе, узнали много интересного об истории написания картин. Все представленные работы заслуживают уважения.

Начальник учебно-методического отдела ГАУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области» Марина Горшкова считает творчество счастьем.

– Училась я в техническом вузе – Санкт-Петербургской академии холода и пищевых технологий, – признается она. – Изучала сопромат и другие сложные науки. В какой-то момент увлеклась лингвистикой и стала ходить в библиотеку. недалеко от здания Государственной академической капеллы. По пути был книжный магазин. Сначала приобрела книги с работами известных художников, затем – обучающие пособия для начинающих художников. Очень люблю рисовать натюрморты и пейзажи. Мое увлечение поддерживает семья – супруг и двое детей. Сегодня они пришли на выставку.

– Когда-то, много лет назад, окончила художественную школу, – рассказывает депутат Рахьинского городского поселения и журналист Елена Новикова. – Потом замужество, дети, и о творческих порывах пришлось забыть. Только сейчас появилось время на творчество. Каждый вечер рисую…

После открытия выставки гости переместились в актовый зал, где представители власти пели, играли на разных инструментах, читали стихи собственного сочинения и демонстрировали свои таланты.

Ирэн ОВСЕПЯН