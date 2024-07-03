В Энколово отметили праздник татарского и башкирского народов Сабантуй

«Мы все любим Сабантуй!» – это первое, что услышали наши корреспонденты на подходе к знаменитой поляне близ Энколово, где с 1956 года отмечают свой главный праздник плодородия и окончания посевных работ народы Поволжья. Условно, конечно, «народы Поволжья» – потому что хоть и считается этот праздник национальным достоянием татарского и башкирского народов, Сабантуй и в самом деле любят все, кто хоть разочек побывал на этом самобытном, ярком и щедром празднике дружбы и любви.

Жаркие объятия Сабантуя греют всех: татар и узбеков, русских и башкир, мордву и чувашей. Все едят с удовольствием баурсак и беляши, соревнуются в национальной борьбе куреш, прыгают в мешках и пытаются донести, не расплескав, воду в ведрах до станции назначения. А еще Сабантуй – очень демократичный праздник. Никто слова не скажет, если семья устроит своеобразный дастархан на поляне, а кому-то хочется пуститься в пляс рядом со сценой – пожалуйста, только приветствуется. Сабантуй щедр на любовь и на выдумки. И конечно, на развлечения. Как здесь не показать молодецкую удаль, силу и сноровку?

Место силы

На входе в татарскую этнографическую деревню, представляющую классическое подворье, нас встречает гигантских размеров бабай, то есть дедушка с седой бородой и усами, в обнимку с гигантским же самоваром. Желающих сфотографироваться в обнимку с бабаем – хоть отбавляй.

– Борис Галкин, – представляется ответственный за Сабантуй товарищ. – Мы из Елабужского района Республики Татарстан, Елабужский район традиционно организует этнографическую деревню и всё остальное. Мы привезли нынче огромное количество артистов, самых лучших, а вот идут наши золотые баянисты. Каждый желающий может спеть с ними или послушать наши национальные песни. Кто-то может поучиться готовить настоящую татарскую лапшу, а кому лень – просто поесть лагман, померить наши национальные костюмы или гирю потягать, или найти маленькую монетку в большом кувшине с кефиром.

Гирю, точнее две гири, каждая по пуду весом, мы тягать не стали, а вот понаблюдать и поболеть за батыров, взявшихся показать свою удаль молодецкую, – это в наше удовольствие. Веселый «судья международной категории» по имени Константин судит честно и щедро. Никто не уходит обиженным – для всех есть подарки: мужчинам – мыло и щетки, детям, которые отважно осваивают бум-качалку, – пачка чак-чака и леденцы.

Посетителей привлекают палаты и палатки, где представлены изделия народных художественных промыслов. Рукотворные изделия Эльмиры Киселёвой настолько красивы, ароматны и необычны, что посетители то и дело задерживаются у её витрины.

– Всё, что я делаю, очень полезно для здоровья, – говорит Эльмира, – всё-всё сама собирала на наших щедрых лугах и в наших лесах, это чаи ферментированные – тут и знакомый всем иван-чай, и лист смородины, и облепиха, и чабрец, и дикая лаванда. Мыло всё ручной работы, и тоже только на натуральной основе. Красителей и ароматизаторов искусственных в нашей жизни и так хватает, а вот – пыльца сосны, которую я тоже вручную собирала. Это большое искусство – собрать, заготовить и правильно высушить эту пыльцу, каждый грамм которой на вес золота. Сосновая пыльца – это мощнейший иммуностимулятор, при кашле, бронхолегочных, сердечных заболеваниях, и в послеоперационном периоде они поддерживают и восстанавливают организм.

Ну как тут не вспомнить нашего Александра Сергеевича: «И почему не надо золота ему?», когда простой продукт имеешь?! Только золото это, согласитесь, нелегко дается – трудом и талантом.

С любовью от Любови!

Было бы неправильно, если бы мы не зашли в гости и в башкирскую деревню. Там тоже ждали гостей с распростертыми объятиями. И все по чину: игры, конкурсы, песни и танцы и мастер-классы от народных умельцев. Семейная мастерская Любови и Вячеслава Михайдаровых известна далеко за пределами республики. Удивительные ювелирные украшения, выполненные в народном стиле, стилизованы под современность. Традиционные нагрудные украшения башкирских женщин, серьги и подвески, браслеты и зажимы для волос не раз представляли республику на различных выставках. Нынче на выставке «Россия» в Москве тоже представляли Башкортостан. Бренд Михайдаровых звучит именно так: « С любовью от Любови!»

Любовь Анатольевна – профессиональный дизайнер, более сорока лет преподавала ювелирное искусство во Дворце творчества в Уфе, а выйдя на пенсию, решила открыть дело своего имени.

Да, Любовь Михайдарова – мастер признанный, а вот Людмила Матюшина из Наримановского района Башкортостана говорит о себе так: «Я мастер начинающий, я не волшебник, я только учусь». Но рассказ Людмилы о национальных особенностях украшений башкирских женщин стоит послушать:

– Ведь раньше как было? – вводит мастерица слушателей в курс дела. – Мужчина три раза сказал вслух своей жене: Ты мне не жена! – и она должна была по обычаям башкир покинуть дом супруга, не взяв с собой ничего, кроме того, что было на ней. Вот и носили башкирские женщины на себе килограммы серебра, в том числе нагрудные тяжеленные украшения из монет, серьги длиннющие, запястья тоже были украшены – вот это и был её запас на первое время. Очень много в нашем искусстве природных символов – солнце, ветер, трава и цветы. И всё это наше национальное достояние, которым башкирский народ гордится по праву.

Самое интересное, что Людмила Матюшина по национальности марийка. А рядом с ней работает мастерица тоже из Наримановского района республики – Елена Галиаскарова, по национальности русская, замужем за татарином, но всю жизнь мои новые знакомые проживают в Башкирии. Родина у них общая – Россия.

На рукотворных полотнах Елены – национальный символ Башкортостана –курай, уральские горы и красоты её родного района. Она потрясающий мастер печворка и ручной вышивки. Её основная профессия – психолог, поэтому и несут её картины радость и свет, надежду и любовь.

Сабантуй и «Поющие гитары»

А между тем праздник набирает обороты, на большой сцене лучшие коллективы республик, сменяя друг друга, радуют и веселят народ. Зал под открытым небом, как говорится, полон. Аплодирует и сам пляшет.

Образцовый детский хореографический ансамбль «Танцующий мир» сменяет заслуженный башкирский ансамбль танца «Сибай». Народная артистка Республики Казахстан Алия Кикенова поет о любви к цветущей земле, и о том же – Наталья Ильинская.

Большой радостью было и появление на сцене ансамбля «Поющие гитары», наверное, самого первого в нашей стране вокально-инструментального ансамбля. И старые добрые хиты разбудили в присутствующих такую ностальгию, что артистов долго не отпускали со сцены. После концерта мы успели перемолвиться с продюсером коллектива Сергеем Дроновым.

– Как это сочетается – «Поющие гитары» и Сабантуй?

– А почему нет? – замечает Сергей Михайлович. – Это песни из нашей юности, у кого-то из детства, когда мы были одной большой страной. Многие выросли на наших песнях, многим они навеяли воспоминания о любви, о дружбе, о детстве. Мы рады, что наши песни служат людям и доставляют им радость.

О радости и щедрости этого традиционного народного праздника говорили в один голос и все, кто пришел от имени правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области поздравить участников Сабантуя: Лира Бурак, председатель Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области; Алексей Силкин, и.о. председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики правительства Санкт-Петербурга. Тепло и сердечно поздравил участников министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин, депутат Государственной Думы, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова, Роман Исланов, заместитель главы Елабужского района Республики Татарстан, председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев и многие-многие другие.

Праздник получился, как всегда, щедрым, добрым и веселым, несмотря на то, что природа в середине дня щедро одарила всех участников ливнем, и даже градом. На какое-то время энколовская поляна опустела, как по мановению волшебной палочки, накрылась огромной тучей, а потом вновь вышло солнце, и веселье продолжилось до глубокого вечера.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО