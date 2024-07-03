Всеволожский район избавляется от долгостроев

В апреле 2024 года, выступая на 15-м съезде строителей, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал обманутым дольщикам до 1 июля предоставить механизмы компенсации – деньгами или квадратными метрами.

«Понятно, что в чистом виде проблему мы пока не решим, – сказал тогда губернатор. – Часть объектов будет введена в конце 2024-го – в 2025 году. Но каждый дольщик должен иметь готовое решение с конкретными сроками».

Похоже, правительство Ленобласти держит слово, и подтверждением тому – решение застарелой проблемы жилого комплекса «Северный вальс». В строительном блоке сообщили, что 300 дольщиков одного из самых «несчастливых» долгостроев Всеволожского района получат ключи от квартир. Разрешение на ввод в эксплуатацию третьего корпуса «Северного вальса» уже выдано Госстройнадзором Ленинградской области. К слову, второй корпус проблемного ЖК был сдан в начале 2023 года при участии Дирекции комплексного развития.

В комментарии заместителя председателя правительства Ленинградской области Евгения Барановского говорится, что это событие является знаковым для региона, так как «Северный вальс» – последний объект компании «Петрострой», оставившей без жилья около четырех тысяч человек. Для завершения строительства власти Ленинградской области применили комплексный подход с привлечением частных инвесторов, которые вложили в него порядка двух миллиардов рублей.

Летом планируется завершить строительство еще одного проблемного жилого комплекса во Всеволожском районе. Так, в середине августа начнется передача квартир в 9 и 10 корпусах жилого комплекса «Тридевяткино царство» в Мурино. В комитете стройнадзора и экспертизы Ленинградской области сообщили, что 11 корпус будет введен в эксплуатацию в третьем квартале текущего года.

Строительство ЖК «Тридевяткино царство» начала компания «УНИСТО», из-за банкротства которой без жилья едва не остались более тысячи семей, а завершает Фонд защиты обманутых дольщиков.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива «В.в.»