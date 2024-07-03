Во Всеволожском ЗАГСе подвели итоги первого полугодия 2024 года

Всеволожское Управление ЗАГС, где все самые важные события нашей жизни аккуратно фиксируются и превращаются из личных судеб в официальную статистику, подвело итоги за первое полугодие и поделилось ими с нашим изданием. Ко Дню семьи, любви и верности, который страна отметит в понедельник, 8 июля, мы подготовили короткий отчет о жизни наших земляков, связанный с женитьбой и замужеством, рождением детей и их усыновлением, а также, увы, с разводами и уходом в мир иной.

Итак, начнем со свадеб. В первом полугодии 2024-го марш Мендельсона для новобрачных во Всеволожском ЗАГСе прозвучал 351 раз – а в 2023-м молодых пар было на 106 больше. Возможно, люди стали более ответственно подходить к столь серьезному решению и не торопятся связывать себя узами Гименея. Кстати, бог супружества Гименей обычно изображается с ярмом и путами на ногах – тут невольно задумаешься…

Первый в жизни документ – свидетельство о рождении – получили 2164 малыша, особенно радует тот факт, что это на 306 больше, чем в первом полугодии 2023-го. Также сотрудники ЗАГСа сделали 6 записей об усыновлении и зарегистрировали 266 обращений за установлением отцовства. Усыновленных стало меньше на 17, а «установленных» – на 54 больше.

Молодые родители выбирают для новорожденных как простые русские имена, так и редкие, звучные и яркие. У девочек самым популярным в минувшем полугодии стало имя София. С большим отрывом за ним следуют Василиса, Милана, Ева и Анна. У мальчиков уверенно держит первенство Артем, на втором месте оказался прошлогодний лидер Александр. За ними следуют Михаил, Иван и, неожиданно, Лев.

По словам заведующей Управления ЗАГС Всеволожского района Юлии Шемякиной, некогда распространенные имена, такие как Галина, Ольга, Наталья, Игорь, Андрей, Денис – сейчас находятся в разряде редких и даются детям в единичных случаях.

Разумеется, в нашем районе, как, впрочем, и по всей России, родители продолжают выдумывать для своих детей необычные имена, но благодаря принятым в 2017 году поправкам к соответствующему закону креативно мыслящие папы и мамы ограничены в своих фантазиях. Напомним, что при регистрации имени ребенка запрещено использовать цифры, символы, бранные слова, титулы, ранги и должности.

Но вернемся к статистике. Графа «разводы» говорит нам о том, что за прошедшие полгода брак расторгли более 560 семейных пар. Цифра, безусловно, впечатляющая, но все же она на 90 меньше, чем за это же время в 2023-м. Что ж, будем надеяться, что семьи стали крепче. За переменой имени во Всеволожский ЗАГС обратились 94 человека – сравнивая эту цифру с прошлогодней, мы видим, что количество желающих называться по-другому увеличилось на 27 человек. Известно, что у некоторых народностей есть поверье – изменив имя, можно поменять и судьбу. Интересно, что же двигало нашими земляками в принятии такого неординарного решения?

Также в первом полугодии 2024 года было зарегистрировано 1969 смертей, но и в печальной статистике просматривается некоторый оптимизм – все-таки это на 271 меньше, чем в прошлом году.

Всего же в период с января по июнь 2024 года во Всеволожском управлении ЗАГС было зарегистрировано 5411 актов гражданского состояния, и это на 35 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива «В.в.»