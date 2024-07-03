Во Всеволожске прошел танцевальный мастер-класс

В минувшую субботу, 1, июля, у Всеволожского ЦКД было шумно и весело. Здесь в рамках проекта «Свежие знания» проходил танцевальный мастер-класс Анны Головиной. Она умело задавала ритм и поддерживала танцоров, создавая задорную атмосферу.

– Еще неделю назад на этом же месте зажигал Виталий Исаков – актер Театра «Мюзик-Холл» и Театра эстрады им. А.И. Райкина, – рассказывает специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Всеволожского ЦКД Лидия Парамонова. – Такие мероприятия сближают представителей разных поколений. В этом году в рамках проекта «Свежие знания» прошли три лекции и два танцевальных мастер-класса. Очень занимательно о творчестве Александра Сергеевича Пушкина рассказал философ Сергей Кругликов. Например, в «Сказке о рыбаке и рыбке» он сравнил старуху с узурпатором. Эксперт считает, что это произведение о терпении и милосердии.

По словам Лидии Парамоновой, в следующем году проект продолжится. Будет он в том же формате, как сейчас, сказать сложно. Но организаторы отдадут предпочтение выбору подписчиков. Поэтому можно предложить свои идеи в группе «Свежие знания» в социальной сети «ВКонтакте».

Ирэн ОВСЕПЯН