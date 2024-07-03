Во Всеволожске почтили ветеранов боевых действий

1 июля на Румболовской горе прошло мероприятие в рамках областного фестиваля «Вера и верность», приуроченного ко Дню ветеранов боевых действий. У памятника погибшим в Афганистане и на чеченских войнах героям собрались те, чьи судьбы опалила война, кто с оружием в руках противостоял попыткам посягательства на конституционный строй нашего государства и на его границы.

Помимо ветеранов боевых действий, в торжественной акции приняли участие почётные гости, учащиеся общеобразовательных школ, представители органов местного самоуправления, общественных организаций, молодежных объединений, жители города и района.

И хотя пока ещё этот праздник не считается официальным на всей территории России, в Ленинградской области он в 2022 году внесён в перечень памятных дат региона. И это справедливо: на сегодняшний день в России более двух миллионов человек являются ветеранами боевых действий. Надо отдать должное представителям общественных организаций, ветеранам, а также членам Всероссийских обществ «Боевое братство» и «Офицеры России», стараниями которых эта дата отмечается с 2009 года.

«В этот день мы вспоминаем всех, кто участвовал в боевых действиях, вспоминаем и живых, и погибших защитников нашего Отечества. Мы проводим памятные мероприятия на всей территории Ленинградской области и надеемся, что эта хорошая традиция никогда не прервётся», – подчеркнул значимость проводимой патриотической акции председатель совета Ленинградского областного отделения организации «Боевое братство», Герой Российской Федерации Алексей Махотин.

А над площадью после небольшого пролога «Отвага, мужество и честь» с участием победителя Международного конкурса «Детская новая волна» Анастасии Ивановой и ансамбля «Петербургское небо» все собравшиеся, равняясь на знамённую группу с флагами России, Ленинградской области и Всеволожского района, почтили минутой молчания павших в боях.

К собравшимся на площади обратились: заместитель главы администрации района по социальному развитию Светлана Хотько, директор регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области Сергей Галяев, руководитель Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Василий Бугров, председатель Ленинградской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций, кавалер ордена Красной Звезды Борис Стоянов, председатель Всеволожской районной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций», кавалер двух орденов Красной Звезды Игорь Дударев, председатель Всеволожской городской организации «Забота» Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций, кавалер ордена Красной Звезды и ордена «За военные заслуги» участника боевых действий в Афганистане и в Чечне Анатолий Исупов и председатель Всеволожской районной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Тегза.

Каждый из выступавших нашёл нужные и важные слова.

Однако любые победы на поле боя невозможны без крепкого тыла, без наших матерей, жён, сестёр, которые всегда ждут с победой своих защитников.

«Я благодарю всех ветеранов, которые в своё время защищали нашу мирную жизнь, и ребят, находящихся в зоне СВО сейчас. Мы спокойно стоим на этой площади потому, что наши герои воюют там, где решается судьба Родины. И мы делаем очень много для помощи тем, кто воюет за нас. Для нас всех большое горе, если у кого-то из наших подруг гибнут в зоне СВО родные и близкие. Мы стараемся хоть как-то облегчить им боль утрат. Общая боль объединяет нас ещё больше!» – от имени женщин района сказала депутат городского совета Марианна Шевченко.

Очень трогательно выглядела на акции экспозиция, представленная руководителем Заневского отделения «Союза женщин России» Мариной Кондратьевой. Она рассказала о деятельности организации, основной задачей которой является помощь нашим защитникам, находящимся в зоне СВО. Женщины плетут маскировочные сети, изготовляют свечи, «сухой душ» и многое другое, что было представлено здесь же. Сделанное руками наших женщин востребовано на передовой, причём всё, что отправляется в зону СВО, отправляется адресно, и наши бойцы благодарны за это. Администрация Заневского поселения одной из первых стала «работать» с грантовой системой, и благодаря одному из таких грантов Заневское отделение Женсовета района получило возможность взять в аренду помещение, любовно названное женщинами «Наш общий дом», и значительно увеличить помощь нашим воинам.

Знаковым событием патриотического мероприятия стала акция «Земля доблести», в рамках которой командир поискового отряда им. С.К. Нестерова Алексей Шмилик из Калининградской области передал председателю «Союза десантников России» по Ленинградской области Георгию Нодельману капсулу с землёй с мест боёв периода Великой Отечественной войны.

После траурной панихиды, которую отслужил настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в п. Рахья иерей Олег Патрикеев, все участники акции под звуки метронома замерли в минуте молчания.

В исполнении ансамбля «Петербургское небо» прозвучала песня «Журавли», и к памятнику погибшим в Афганистане и монументу героям, погибшим на первой и второй чеченских войнах, легли венки и живые цветы. От Румболовского мемориального комплекса тронулась колонна машин и автобусов с развёрнутыми знамёнами. По пути следования участники акции посетили мемориальные места 47-го региона и почтили память героев. Завершающей точкой автопробега стал город Тосно.

И конечно же, нельзя не отметить выставку фотографий очевидцев событий специальной военной операции – «СВОими глазами», на которой вместе с фотографиями Владимира Ширяева представлены картины социально-культурного патриотического проекта «Весна Победы», организатором и вдохновителем которого является депутат городского совета Оксана Полозова. Картины объединены общим названием – «Весна СВОих». Экспозицию дополнили артефакты и трофеи специальной военной операции, сопровождаемые незабываемым видеорядом.

По приглашению организаторов поисковый отряд «Наше время» представил интересные находки с полей сражений Великой Отечественной войны, которые вызвали неподдельный интерес у посетителей.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО