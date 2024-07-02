Роспотребнадзор признал пригодным для купания только одно озеро во Всеволожском районе

Региональный Роспотребнадзор провел очередные исследования качества воды в водоемах Ленинградской области. Пригодными для купания были признаны всего восемь пляжей, среди которых озеро Коркинское во Всеволожском районе.

Как отмечают в ведомстве, проверке подлежат не все водоемы, а только те, где есть официально оборудованные пляжи. Специалисты регулярно берут пробы воды и изучают на соответствие нормативов по микробиологии, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. На основании исследований обновляется список пригодных мест для купания. Так, если в начале июня было признано безопасными 12 пляжей региона, через пару недель их количество сократилось до десяти, а к концу месяца и вовсе до восьми.

А вот купаться в таких популярных рекреациях Всеволожского района, как озеро Колтушское и Лемболовское, Ждановское и Медное специалисты Роспотребнадзора настоятельно не рекомендуют. Купание в водоемах, не соответствующих нормам, грозит потенциальным заражением острыми кишечными инфекциями, энтеровирусом и рядом других инфекционных и паразитарных болезней.