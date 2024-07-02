Губернатор Ленобласти вручил 11 автомобилей многодетным семьям

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил 11 многодетным семьям, воспитывающим шесть и более детей, ключи от микроавтобусов. Среди обладателей нового транспорта в том числе и жители Всеволожского района.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего в этом году запланирована выдача 17 автомобилей. Многодетные семьи получат микроавтобусы марки ГАЗ, модели – «Газель бизнес». Машины рассчитаны на перевозку восьми пассажиров.

Глава 47-го региона отметил, что в этом году планируют выдавать по две машины для семей, воспитывающих десять и более детей. Депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу.

Фото из архива «В.в.»