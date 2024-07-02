Во Всеволожске отметили День молодежи

29 июня на центральной площади Общественного пространства «Парк Песчанка» во Всеволожске зазвучала громкая барабанная дробь, сопровождающаяся не менее громким звучанием двух скрипок. Так началось празднование Дня молодёжи, – в городе стартовал фестиваль «Кто, если не мы?!»



Открылось мероприятие барабанным шоу «DRUMTIME» из Санкт-Петербурга, после выступили скрипичное шоу «ASTERIA», хореографический ансамбль «Радуга» из города Колтуши, а также группа «Феодализм» Молодежно-подросткового клуба «А-80» из Всеволожска.

После прозвучал гимн России и зажглось пиротехническое шоу в виде триколора. От имени правительства Ленинградской области к молодежи Всеволожского района обратилась заместитель председателя Комитета по молодежной политике Ленинградской области Е.С. Васильева. Она отметила, что благодаря грамотной государственной политике в Ленинградской области, так же как и в других регионах России, созданы все условия для реализации творческих возможностей. «Всеволожскому району есть чем гордиться. Назову несколько примеров: это гостеприимно открытые двери уже семи многофункциональных молодежных центров; это фестиваль «Классная площадь», который гремит не только в области, но и за её пределами; это районный форум «Всевдобро», который собирает волонтеров всех возрастов. Уверена, что каждый из присутствующих добавит в этот список ещё не один пункт», – отметила Е.С. Васильева.

От имени администрации Всеволожского муниципального района выступила заместитель главы администрации по социальному развитию С.В. Хотько: «В Год семьи я хочу каждому пожелать найти свою любовь, свою вторую половинку, создать крепкую семью, чтобы она была счастливой и чтобы передавать последующим поколениям ту историческую память, которая у нас есть».

От имени депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Матвеева молодых людей поздравила Д.А. Александрова. А затем почетные гости вручили грамоты и благодарственные письма от правительства Ленинградской области, администрации Всеволожского района, депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Ленинградской области. Наши юноши и девушки были отмечены за активное участие в деятельности волонтерского корпуса и неоценимую помощь в организации и проведении Всемирного фестиваля молодежи, за добросовестный труд и личный вклад в реализацию молодежной политики на территории Ленинградской области. Причем энтузиасты, которые работают на благо страны с горящими глазами и полной самоотдачей, нашлись во всех муниципальных образованиях.

Для гостей мероприятия прекрасным подарком стало экстремальное шоу от «JUMP ENERGY» – сборной команды лучших бокеров-акробатов Санкт-Петербурга. Также в разных концах парка «Песчанка» работали интерактивные площадки. Здесь можно было и пройти психологический тест, и поучаствовать в мастер-классе по тайскому боксу, разрисовать холсты и поучиться сборке-разборке стрелкового оружия. На одном столе вам предлагали своими руками сделать «северную берегиню» – зайчика, которого можно надевать на пальчик; на другом – поиграть в шахматы-шашки. Рядом работала площадка ГТО и мини-стадион, где играли в волейбол и соревновались в армрестлинге. Самые маленькие с удовольствием прыгали на батуте. Над пространством разносился вкусный запах шашлыка и вареной кукурузы.

Пока молодые люди пробовали свои силы в мастер-классах, на сцене продолжили выступление финалисты Фестиваля творческой молодежи «Время выбрало нас – 2024». Они пели, танцевали, показывали сольные номера. В это же самое время в амфитеатре проходил спектакль по мотивам сказки «Бременские музыканты» с использованием элементов циркового шоу. Этот спектакль привез во Всеволожск театр «Маска».

За участие в различных мероприятиях всем присутствующим выдавали купоны-«молодежки», которые надо было сбросить в «лототрон». И по окончании концерта прошел розыгрыш. Счастливчики-победители получили призы из рук начальника отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района И.Д. Тихомирова и директора МАУ «МЦ Альфа» Л.А. Михайловой.

Солнце медленно опускалось, а настроение у всех только поднималось. Гости на мероприятие прибывали и прибывали, причем это были люди разного возраста. В атмосфере азарта прошел традиционный танцевальный флешмоб. Здесь инициативу в свои руки взяли артисты из кавер-группы «JD BAND» (финалисты ТВ-шоу «Голос», «Битва хоров», «Песни» на ТНТ, «Главная сцена»). Они представили искрометное эстрадное шоу.

Вел мероприятие известный в Ленинградской области телеведущий и сценарист Тимофей Зудин. Организаторами выступили администрация Всеволожского района в лице отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям и МАУ «МЦ «Альфа».

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА