Александр Дрозденко оценил работу новой амбулатории в Дубровке

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 2 июля, посетил Всеволожский район с рабочим визитом. Глава региона оценил работу новой амбулатории в поселке Дубровка.

Медучреждение получило разрешение на ввод в эксплуатацию в конце прошлого года. Ранее амбулатория в Дубровке размещалась в трех обособленных аварийных зданиях 1955–1957 годов постройки с деревянными перекрытиями. Новое здание позволило объединить врачебные кабинеты под одной крышей и значительно расширить список медицинских услуг, доступных для жителей Дубровского поселения.

Для пациентов открыты лабораторные и процедурные кабинеты, ЭКГ, флюорография, рентген, УЗИ, физиотерапия с массажем, электрофорезом, УФО, УФЧ. Также прием осуществляют врач-хирург, терапевты, педиатры, офтальмолог и гинеколог. Максимальное число работников смены – 89 человек.

Амбулатория рассчитана на 110 посещений в смену: отделение для взрослых на 80 посещений в смену и детское отделение на 30 посещений в смену. Работают и бригады скорой медицинской помощи.

Фото из архива «В.в.»