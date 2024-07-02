Автопробег «Вера и верность» стартовал в Сертолово

Дню ветеранов боевых действий был посвящён памятный автопробег «Вера и верность», стартовавший в парке Героев города Сертолово. На площади, у памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны боевых действий в «горячих точках», участники СВО, представители руководства Ленинградской области, Всеволожского района и города Сертолово, юнармейцы, школьники, представители общественных организаций.

В ходе состоявшегося митинга к участникам мероприятия обратились глава Сертолово Сергей Коломыцев, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, Герой России Алексей Махотин, советник губернатора Ленобласти, председатель Ленинградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Юрий Олейник, председатель Комитета по молодёжной политике Ленобласти Марина Григорьева, председатель правления Ленинградской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» полковник в отставке Борис Стоянов.

Почтив память павших защитников Родины минутой молчания, участники митинга, возложив к монументу героям-интернационалистам венки и цветы, проследовали к памятнику Герою России гвардии лейтенанту Дмитрию Кожемякину, откуда колонна машин начала движение по маршруту автопробега.

Общая дистанция автопробега, в ходе которого 50 его участников посетили парк Авиаторов в Агалатово и мемориал во Всеволожске, составила 200 километров. Конечной точкой маршрута стал город Тосно, где прошёл торжественный митинг и памятный концерт, была организована выставка поисковиков и развёрнута полевая кухня.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Петра КУРГАНСКОГО