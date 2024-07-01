Третий корпус ЖК «Северный вальс» ввели в эксплуатацию

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию третьего корпуса ЖК «Северный вальс». Ключи получат порядка 300 обманутых дольщиков.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, это последний долгострой группы «Петрострой» – самого проблемного застройщика 47-го региона. Компания оставила без жилья около четырех тысяч граждан.

Правительство Ленинградской области подошло к решению задачи комплексно. Было привлечено около двух миллиардов рублей частных инвестиций, за счет которых завершили строительство четырех проблемных объектов компании. По корпусам в низкой степени готовности выплачиваются компенсации.

Ранее Правительство Ленинградской области завершило строительство секции «ДЕЖ» ЖК «Материк», а также пятого корпуса ЖК «Чистый ручей». Банк Дом.РФ обеспечил ввод в эксплуатацию двух корпусов ЖК «Лампо» в Мурино.