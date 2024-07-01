Театр «Город Муз» показал детский спектакль во Всеволожске

В амфитеатре парка «Песчанка» 27 июня прошла традиционная летняя интерактивная программа «Город сказок». Актеры театра «Город Муз» показали спектакль «Три медведя», после которого юные зрители смогли сфотографироваться с персонажами любимой сказки.

Команда Санкт-Петербургского детского театра давно знакома и любима всеволожцами. Актеры «Города Муз» регулярно дают интерактивные кукольные спектакли для юных зрителей. В их арсенале как герои русских и зарубежных сказок, так и постановки с историческими деятелями.

Отличительной особенностью спектаклей является активное вовлечение юных зрителей в происходящее. Ребята не просто следят за увлекательной историей, но и сами становятся ее героями. За анонсами новых спектаклей и мероприятий для детей можно следить в группе Всеволожского центра культуры и досуга.