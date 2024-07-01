В лесу Всеволожского района заметили молодую волчицу

Молодая хищница попалась в видеоловушку, установленную в лесу Всеволожского района. В семейную стаю волчица вернется ближе к осени, а лето будет выживать в одиночку.

Кадрами хищницы поделился биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Специалист отметил, что сейчас у волков идет сезонная линька, поэтому без привычной зимней шубы вид у самки не самый впечатляющий.

– Судя по размеру, этой волчице чуть больше года. Её родители с большой вероятностью сейчас растят новое поколение и для безопасности живут с волчатами в логове. А их дети предыдущего года рождения ведут одиночный образ жизни, – пояснил биолог.

По данным Комитета по охране объектов животного мира Ленинградской области в нашей области обитает 233 волка. Эти животные весьма осторожны и избегают встречи с человеком. Однако если вы встретили волка в лесу, ни в коем случае не убегайте и не поворачивайтесь к зверю спиной. Медленно отходите от хощника, с большой вероятностью волк не станет приближаться.