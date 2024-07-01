В Ленобласти прошел региональный этап фестиваля уличной культуры и спорта

В минувшее воскресенье, 30 июня, в Тосно состоялся региональный этап премии «КАРДО» VII президентской платформы «Россия – страна возможностей». Фестиваль-конкурс уличной культуры и спорта проводился по нескольким направлениям: граффити, хип-хоп, брейкинг, диджеинг, скейтбординг, ВМХ, экстремальный самокат, воркаут, паркур.

По итогам соревнований были определены победители, которые отправятся представлять свой регион с 22 по 25 августа на Гранд-финале конкурс-премии «КАРДО» в Ставрополе. Среди них есть и жители Всеволожского района: Карасев Максим из Мурино (направление «Хип-хоп») и Кирилл Ковалев из Кудрово (направление «Воркаут»).

Организатором регионального этапа в Ленинградской области выступил комитет по молодежной политике Ленинградской области.

«В Ленобласти развитие уличной культуры и спорта выделено в отдельное направление молодежной политики, которому регион оказывает последовательную поддержку: проводятся конкурсы мастерства, представители уличной культуры привлекаются для выступлений в рамках крупных форумов и фестивалей на территории региона», — заявила председатель регионального комитета по молодежной политике Марина Григорьева.

Фестиваль проходит при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года.

Фото из архива «В.в.»