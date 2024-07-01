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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Выпускник из Сертолово набрал 300 баллов по итогам ЕГЭ

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Максимальное количество баллов по результатам трёх экзаменов – по русскому языку, математике и физике – набрал сертоловчанин Андрей Кузьмин. Юноша подал заявление на поступление в Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого.

Оценивая свой феноменальный успех при сдаче ЕГЭ, Андрей отметил: «Русский был самым сложным, и в целом я на такой результат не рассчитывал, хотя старался и много учился с девятого класса».

Вручая сертификат на гарантированное зачисление в университет сертоловчанину, выпускнику Суворовского училища, ректор СПбПУ Андрей Рудской отметил: «Мы счастливы, когда получать высшее образование приходят такие талантливые молодые люди, будущие генеральные конструкторы, директора заводов. Это дает надежду, что наша страна займет ведущую роль в экономике мира».

Из всего многообразия направлений бакалавриата и специалитета университета Андрей выбрал два – «Прикладная математика и информатика» и «Математика и компьютерные науки».

«Хочу связать свою жизнь с математикой. Она мне больше нравится, чем просто программирование и информатика», – так пояснил свой выбор будущий студент Политеха.

Ян КАТИН
Фото сайта СПбПУ имени Петра Великого

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