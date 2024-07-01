Во Всеволожском районе прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства

28 июня представители ведущих работодателей Ленинградской области встретились с соискателями на ярмарке трудоустройства. Мероприятия по содействию занятости прошли в четырех крупных городах Всеволожского района – Всеволожске, Сертолово, Кудрово и Мурино.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, для многих посетителей ярмарка стала возможностью найти работу, узнав все подробности о вакансии напрямую у работодателя. Кроме того, для соискателей организовали матер-классы и тренинги.

Специалисты центра занятости Всеволожского района всегда готовы помочь разобраться в нюансах регулярно меняющегося рынка труда. Для безработных граждан доступны обучающие семинары, консультации и программы переобучения. А центр поддержки предпринимательства поможет начать свое дело и расскажут о доступных мерах господдержки.