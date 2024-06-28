Из Эрмитажа на передовую

Житель Кудрово, работник музея «Эрмитаж», участвуя в боевых действиях на СВО, отличился мужеством, храбростью и воинской смекалкой. За проявленный героизм и умелые действия по отражению атак противника он удостоен государственной награды.

И БЫЛ АФГАН…

Дмитрий Анатольевич Шушаков родился в 1968 году в городе Ташкенте. В бывшей советской республике он прожил до развала СССР, здесь окончил школу и техникум. А когда пришло время призываться на срочную службу, изъявил желание отправиться выполнять интернациональный долг в Республику Афганистан.

– Афганская война после распада Советского Союза долгие годы воспринималась неоднозначно, а порой и откровенно негативно. Тогда же, как, впрочем, и сейчас, для меня этот конфликт был четко связан с защитой интересов Родины. Я знал, что там опасно, тяжело физически, но понимал, что туда идут лучшие. Я никогда не был аутсайдером. Напротив, старался быть во всём в первых рядах. Поэтому и заявил в военкомате, что хочу именно туда. Моя просьба была удовлетворена, и меня направили в учебный полк специального назначения Воздушно-десантных войск. Нас готовили выслеживать и уничтожать караваны с оружием. Только послужить в Афгане не довелось. Призвался я осенью 1987-го, а пока проходил обучение, наши войска стали потихоньку выводить из Афганистана. А в феврале 1988 года последние подразделения Советской армии покинули ДРА. В связи с чем после «учебки» попал служить в 16-ю бригаду спецназа ВДВ в Рязанскую область, – рассказал Дмитрий Шушаков.

В 1989 году Дмитрий Анатольевич вернулся в Ташкент. Женился, а когда единая держава развалилась на полтора десятка национальных государств, в которых русскоязычному населению стало жить очень нелегко, перебрался с супругой и двумя детьми в Россию.

– Для нового места жительства выбрали Великий Новгород. Переехав в этот город, устроился в милицию, в уголовный розыск. Так и проработал в УВД Новгородской области до 2012 года, пока не ушел на заслуженный отдых. Здесь же получил офицерское звание и «дорос» до подполковника. За время службы в УВД побывал в составе сводного отряда в Шаройском районе Чеченской Республики. Провел там две шестимесячные командировки. Свои первые боевые награды получил за участие в Чеченской кампании. Был поощрен грамотами от министра внутренних дел РФ и министра внутренних дел Чеченской Республики, награжден несколькими медалями и знаками от МВД и Министерства обороны России, – вспоминает участник СВО.

СНОВА В БОЙ

Достойно пройдя свой путь в органах правопорядка и сполна отдав долг Родине, Дмитрий Анатольевич собирался прожить остаток лет тихой и спокойной жизнью пенсионера. Семья перебралась во Всеволожский район и обосновалась в молодом строящемся городе Кудрово. Чтобы совсем не заскучать «на гражданке», глава семейства устроился на работу в Государственный музей «Эрмитаж» электриком. По рассказам добровольца, у них подобрался хороший, сплоченный и «обстрелянный» коллектив ребят практически из всех уголков России.

– Как только Президент и Главнокомандующий РФ объявил о начале специальной военной операции, супруг сразу же сказал, что он должен быть там. Мотивировал он, полагаясь на свой опыт участия в Чеченской кампании, тем, что молодежь «необстрелянная» и «пороху не нюхала»: как они будут выполнять боевые задачи, не имея соответствующей подготовки? Кто-то же их должен научить и показать своим примером, как нужно воевать, – рассказывает Светлана, жена Дмитрия.

ЛИЧНАЯ ХРОНИКА ВОЙНЫ

– Работая в Эрмитаже, я уже стал забывать своё боевое прошлое. Атмосфера высокой культуры, образованные, дружелюбные и приветливые коллеги по музею подспудно оказывали на меня успокаивающее и умиротворяющее влияние. Одна из традиций Эрмитажа – здороваться со всеми встречными, вне зависимости от того, знакомы вы или нет. Очень скоро и для меня это стало нормой. Но, к сожалению, пришло время всё вспомнить, поскольку с самого начала было понятно, с каким злом столкнулась наша Отчизна. Как человеку, интересующемуся историей своей страны, мне известно, что уже на протяжении около 500 лет Запад в той или иной форме предпринимает попытки захватить нашу землю, уничтожить наше государство, поработить или истребить русский народ с его уникальной тысячелетней культурой. Поэтому ни секунды не колебался и не сомневался в правильности принятого решения. Добровольцем пошёл вместе со своим другом Алексеем Калининым, с которым служил в УВД. Мы с ним записались в отряд «Барс 13», но желающих защитить наших соотечественников на Донбассе и прогнать бандеровскую сволочь оказалось так много, что был сформирован ещё один батальон – «Барс 14». В него мы с другом и попали. После обучения нас перебросили на Краснолиманское направление. Здесь, на месте, был назначен командиром отделения. Взял свой позывной «Фаза», который получил ещё в Чечне, – вспоминает Дмитрий Шушаков.

По рассказам добровольца, у них подобрался хороший, сплоченный и «обстрелянный» коллектив ребят практически из всех уголков России. Были и земляки из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Много чего им пришлось пережить. А видя зверства укрофашистов на Донбассе, желание поскорее «снести» киевский режим и отогнать его заокеанских и европейских кураторов подальше от наших границ ещё сильнее крепло. Ежедневно в боестолкновениях вооружённые и оснащённые «до зубов» западным оружием и техникой украинские националисты и иностранные наёмники несли потери, но сдаваться и не собирались. И через некоторое время война и жизнь в окопах уже воспринимались как обыденная, но очень тяжёлая и опасная работа. И всё же в 2022 году в жизни нашего земляка произошёл эпизод, который выходит за рамки повседневной военной жизни.

– 22 декабря 2022 года во время ротации наших взводов мы подверглись нападению польских наёмников. Завязался бой. Получив достойный отпор, противник отступил, но и мы отошли на другую позицию. Осмотревшись, кто жив, кто ранен, заметили, что моего друга Алексея и ещё одного бойца нет среди нас. Тогда я принял решение вернуться на старые позиции и попробовать поискать ребят там. Мы нашли их в блиндаже и не успели покинуть эту линию оборонительных укреплений, как враг начал повторный штурм, и отойти к своим у нас уже не было шансов. Поэтому стали оборудовать новый опорный пункт и держать оборону на занятом плацдарме. Малочисленной группой мы сражались с превосходящими в несколько раз силами противника, и остальные ребята не могли нам помочь, поскольку могли бы накрыть огнём и нас в том числе. И тем не менее мы удержались, а иностранные наемники отступили. За этот бой был удостоен медали «За храбрость» II степени. А в одном из последующих боёв в ходе обстрела наших позиций из минометов пара осколков попала в меня. Один угодил в каску, другой в спину. Первый не причинил никакого вреда, а вот из-за второго оказался на больничной койке. Несколько дней крепился, терпел, думал, пройдёт, а когда стало совсем невмоготу, командир роты отправил меня в госпиталь, – рассказал Дмитрий.

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

После госпиталя участник СВО вернулся домой к семье и в уже ставший родным Эрмитаж. Но его не покидало чувство, что не в полном объеме отдал свой долг Родине. И он снова решил пойти на фронт, на этот раз уже подписав двухлетний контракт с Министерством обороны РФ. В настоящее время Дмитрий служит в военной полиции.

– Работаем как с мирными гражданами, так и нашими военнослужащими. Основная задача – обеспечение безопасности и законности на новых присоединённых территориях, – поделился Дмитрий Анатольевич.

И всё это время наш храбрый воин и защитник Отечества не теряет связи с коллегами по музею. А те, помня его, собирают и отправляют гуманитарную помощь для подразделения, где проходит службу Дмитрий Шушаков.

Александр СОРОКИН