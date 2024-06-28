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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Запущен бесплатный аудиогид по экотропе «Курголовская»

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Запущен новый бесплатный аудиогид по эколого-этнографической тропе «Курголовская» в Токсовском природном парке. Маршрут прогулки с аудиогидом проходит по обустроенной тропе протяженностью чуть менее 2,5 км.

Неспешным шагом гости смогут пройти ее за полтора часа, сделав в общей сложности 10 остановок, каждая из которых посвящена отдельной теме. Создатели аудиогида собрали информацию о национальных костюмах, обрядах, кулинарии, ремёслах, жилищах прибалтийско-финских народов. Слушатели узнают о географии и ландшафтных особенностях Карельского перешейка, о редких видах зверей и растений, которых можно встретить на территории природного парка. Закрепить знания можно, прочитав информационные стенды вдоль всей тропы.

Экспертным партнёром проекта по разработке аудиогида выступил Российский этнографический музей. Воспользоваться ботом можно по ссылке: @Kurgolovskaya_tropa_bot

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