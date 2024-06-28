Депутаты Ленобласти приняли законопроекты о поддержке детей-сирот

На очередном заседании областного парламента депутаты приняли два взаимосвязанных законопроекта о поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Инициативы расширят меры поддержки, касающиеся обеспечения жильем данные категории граждан.

Во-первых, предусматривается сокращение срока действия договора социального найма жилого помещения с пяти до трех лет. Это позволит в дальнейшем быстрее приватизировать жилье. Также законопроект предлагает предоставлять гражданам, которые относились к категории детей-сирот, право на однократное получение за счет регионального бюджета выплаты на приобретение благоустроенного жилья в собственность или на полное погашение ипотеки. По предварительным подсчетам экспертов, сумма может составить около 4 миллионов 300 тысяч рублей.

Согласно второй инициативе, органы местного самоуправления наделяются полномочиями предоставлять детям-сиротам, достигшим возраста 23 лет, выплату на покупку благоустроенного жилья в собственность или на полное погашение ипотечного кредита.

– Это очень нужные, важные изменения. Детям-сиротам требуется особое внимание и забота. Всеволожский район со своей стороны делает все возможное, чтобы они чувствовали себя защищенными. У нас хорошие темпы выдачи жилья. Буквально несколько недель назад вручили очередную партию ключей от квартир. В комфортные однушки заселился 51 человек, – отметил глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев.