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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе прошли соревнования спасателей

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Подведены итоги первого открытого Кубка Ленинградской области по спасению пострадавших в природной среде с применением спецтехники и снаряжения.

Команды спасателей из Ленобласти и Санкт-Петербурга соревновались в поиске и эвакуации условных пострадавших из труднодоступных мест, искусстве вязания узлов, организации переправы через карьер.

Победителем стала команда Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга. На втором месте – спасатели из Невского спасательного центра МЧС России, замыкают тройку лучших – представители Аварийно-технического центра Росатома. Команда Аварийно-спасательной службы Ленинградской области – на пятом месте.

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин, тренировка – одна из важнейших частей профессиональной жизни спасателей. Подобные соревнования уже не раз проводились среди подразделений областной Аварийно-спасательной службы. В этом году конкуренция очень высокая – приглашены команды профильных ведомств и организаций. Участники обменялись опытом, повысили свой профессиональный уровень и навыки работы в команде. Все это поможет слаженно и эффективно действовать уже во время реальных, а не учебных выездов.

Пресс-служба областного правительства

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