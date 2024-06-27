Опыт социокультурной адаптации детей цыган из Верхне-Осельковской общины представили в Вологде

Опыт Комитета по межнациональным и межконфессиональным отношениям и местному самоуправлению Ленинградской области в части социокультурной адаптации детей цыган из Верхне-Осельковской общины представили в Вологде.

– В Лесколовском городском поселении вот уже несколько лет ведется активная работа по ассимиляции жителей табора, – отметили представители комитета МСУ. – На все мероприятия, которые проводят в поселении, обязательно привлекают «ромал». В Осельковской школе ребятишек учат грамоте, проводят экскурсии. Так, дети побывали в Доме дружбы и познакомились с культурой разных национальностей, посетив интерактивные музеи народов Ленобласти. Помимо этого, ребята посетили православный храм в Рахье, где им рассказали о Дороге жизни.

Сегодня во Всеволожском районе проживают разные цыганские племена. Котляры, к примеру, заметно отличаются по образу жизни, нравам, языку и внешности от обрусевших цыган, которые не кочуют. Эти, пожалуй, самые ассимилированные ромалы. Они чтят свои культурные традиции и строго придерживаются буквы закона. Среди обрусевших ромал – известный цыган из города Всеволожска, певец и композитор Александр Марцинкевич, лидер группы «Кабриолет» – пропагандист цыганского направления в отечественном шансоне, виртуоз игры на гитаре.

Во время дискуссии рассказали, что сегодня вопросы компактного проживания цыган актуальны во многих регионах России. Особое внимание участники обсуждения уделили вопросам образования детей из цыганских семей, необходимости разработки программ повышения квалификации для педагогических работников с учетом специфики цыганского языка и культуры, а также содействию в подготовке педагогических кадров из числа представителей этого этноса.

Выступивший на мероприятии член совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Степан Деметер подчеркнул, что крайне важно научиться развинчивать устаревшие мифы о цыганах, а в адаптационной работе сделать акцент на молодежи.

Ирэн ОВСЕПЯН