В Токсово прошли соревнования «Хепо Свим Ран»

22 июня в Токсово прошли уникальные старты, собравшие более сотни любителей бега и плавания из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Спортсменам на выбор предстояло поодиночке или командой пройти несколько дистанций, включающих в себя бег по пересеченной местности и преодоление водных преград. При чем и плыть, и бежать атлетам пришлось в одной и той же одежде и обуви.

Организатором соревнований выступил Спортклуб «Токсово». Руководитель клуба Олег Петров рассказал:

– «Хепо Свим Ран» – это бодрая мультиспортивная гонка, где бег и плавание чередуются по нескольку раз. Причем участники бегут с «лопатками» и «колобашками», а плывут в кроссовках. По правилам свимрана участник должен финишировать в той же самой экипировке, в которой стартовал. В этот раз на выбор предлагаются три дистанции: 3 км (2 плавательных этапа) – для новичков, 13,5 км (9 этапов плавания) и 27 км (18 этапов плавания) для очень крепких участников. Мы проводим эти соревнования у нас в Токсово уже восьмой раз. Уникальная природа, ландшафт, рельеф и множество озер вокруг нашего поселка позволяют сделать соревнования очень интересными и привлекательными. И это подтверждается практикой. Восемь лет назад на первые старты едва набралось 50 человек, сегодня их 130. Но надо сказать, что в минувшие годы бывало, что численность доходила до 300 участников, среди которых были даже мастера спорта международного класса по триатлону. Сегодня природа подарила нам хорошую солнечную погоду, а случалось, что приходилось плыть и бежать в дождь.

После небольшой торжественной церемонии открытия и брифинга участников спортсмены приготовились к старту на выбранные дистанции. Первыми в 10.30 у стартовых ворот выстроились те, кто в этот день решил бежать самую тяжелую и длинную дистанцию. Среди этих смельчаков оказались жительница Всеволожска Юлия Кургузкина и жительница Токсово Раиса Макарова. Женщины сплотились в команду чтобы побороться за медали сообща. Организаторы дали сигнал «старт», и спортсмены, одетые кто в велосипедки и майки, кто в майки и шорты для плавания, кто в легкие гидрокостюмы, устремились по обозначенному маршруту, который был проложен по лесным тропинкам в окрестностях Токсово с выходом к озерам. Пробежав первый «пеший» отрезок дистанции, свимранеры дружно плюхались в озеро и продолжили бороться за победу уже на воде, и так по нескольку заходов. Журналист «Всеволожских вестей» внимательно следил за передвижением своих земляков. И вот долгожданный финиш, и команда «DUABLE CLUB» в составе Юлии Кургузкиной и Раисы Макаровой приближается к точке контроля времени. Уже подводятся итоги гонки, и наши героини поднимаются на первую ступень спортивного пьедестала, завоевав золото соревнований.

– Мы давно знакомы, вместе тренировались, вместе бегали лыжные гонки. Но и свимранинг нам тоже интересен. Очень адреналиновый и азартный вид спорта, который сейчас обретает особую популярность. Бежалось в принципе легко. Усталость почувствовали уже на втором круге. Я прежде бегала дистанцию 13 км, а Раиса Макарова участвует в такой гонке впервые и сразу же на 27-километровом отрезке. Хотя мои часы показали, что мы пробежали и проплыли в общей сложности 30 км, четыре из которых пришлись на плавание. Эти старты для нас как бы тренировочные, а более серьезные соревнования по свимранингу нам предстоят через две недели. Они будут проходить в Выборгском районе на озере Комонь, – поделилась Юлия Кургузкина.

Кроме вышеупомянутых спортсменок, были и другие призеры. Дистанцию HARD (26 км) тяжело, но уверенно выиграл Диор Муминов с результатом 2 часа 55 минут. Среди девушек быстрее всех была Дарья Мартюкова.

На дистанции Light в очень упорной борьбе гонку выиграл Сергей Котов, преодолевший свою дистанцию за 1 час 19 минут и 41 секунду. Среди девушек на этой дистанции сильнее оказалась участница нескольких чемпионатов мира по свимранингу Марина Иванова. В парных разрядах HARD в категории М+М выиграли Глеб Сергеев Глеб и Андрей Домащенко Андрей, а в категории Ж+Ж – уже известные нам Раиса Макарова и Юля Кургузкина.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Спортклуба «Токсово»