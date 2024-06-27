В Приютино прошли съемки документальной картины «Унесенные революцией»

Некоммерческий фонд «Новые горизонты» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при участии кинокомпании «УРСУС-ФИЛЬМ» завершает работу над документально-постановочной картиной «Унесённые революцией».

За время съемочного периода команда создателей фильма исследовала старинные усадьбы Ленинградской области, каждая из которых обладает своей уникальной историей. Кинематографисты стремились приоткрыть тайны этих мест, рассказать о судьбах владельцев имений и о состоянии усадеб сегодня.

Во время съёмок фильма команде проекта удалось воссоздать прогулку и чаепитие Александра Потемкина и его супруги Татьяны в усадьбе «Гостилицы», исследовать место детства и юношества Николая Рериха в Изваре, побывать в усадьбе Приютино, которая принадлежала первому директору Публичной библиотеки А.Н. Оленину, а также насладиться видами Елизаветино – места, некогда принадлежавшего княгине Белосельской-Белозёрской.

Чтобы рассказать о старинных усадьбах, авторы фильма придумали интересный приём: вольный художник путешествует по усадьбам, наблюдает поместную жизнь дворян и делает эскизы. По итогам завершения съемок документально-постановочный фильм «Унесённые революцией» будет демонстрироваться в сети Интернет. Некоммерческий фонд поддержки социальных проектов «Новые горизонты» возглавляет Людмила Бандурко.

Соб. инф.