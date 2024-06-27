В Кудрово построят школу на 1600 учеников

Новое учебное учреждение планируется построить в микрорайоне «Новый Оккервиль». Ленинградская область намерена вложить в проект 1,68 миллиарда рублей – такова начальная стоимость контракта. Победитель конкурса будет объявлен в июле текущего года, школу планируется возводить за счет областного бюджета.

Первоначальные сроки выполнения работ – два года с момента подписания контракта. Это будет уже вторая в городе школа, считающаяся самой большой на Северо-Западе России.

Первая «самая-самая» школа, также рассчитанная на 1600 человек, впервые распахнула двери в молодом строящемся городе Кудрово еще в 2016 году.

Площадь её составляет 33 тысячи квадратных метров, есть три спортивных зала и один хореографический, а также 25-метровый бассейн на шесть дорожек и актовый зал, вмещающий около пятисот гостей. Общий объем инвестиций на строительство школы, открытой восемь лет назад, составил тогда 1,3 миллиарда рублей.

Примечательно, что Кудрово занимает видное место в числе населенных пунктов Всеволожского района, где находятся объекты с приставкой «самый». Здесь построен самый большой дом в России по числу квартир. Длина этого удивительного сооружения по периметру составляет почти километр, в жилом комплексе 35 подъездов, 3708 квартир и не то 27, не то 29 нежилых помещений. Если предположить, что в каждой квартире проживает хотя бы по два человека, то общая численность населения дома-гиганта составляет около семи с половиной тысяч жителей.

Напомним читателям, что в этом году город Кудрово будет принимать торжества в честь празднования 97-й годовщины со дня образования Ленинградской области.

Светлана ЗАВАДСКАЯ