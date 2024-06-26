Слышать сердцем

Всеволожскому детскому саду компенсирующего вида 30 июня исполняется 80 лет. История этого уникального учреждения началась в 1944 году, когда в поселке Вырица был открыт дошкольный детский дом № 2. В стране царила разруха, и даже представить трудно, как тяжело приходилось воспитателям: они сами носили воду в вёдрах, сами рубили дрова. В архиве сохранились документы того времени. В одном из них говорится, что когда однажды работница плохо постирала детям бельё, её заставили перестирывать, только теперь уже своим мылом, потому что каждый кусок мыла в то время был на счету.

С 1964 года учреждение в Вырице переквалифицировали в специальный детский дом для глухих детей. В те же годы закрылось учреждение для детей-сирот в Токсово, занимавшее двухэтажное деревянное здание. Решением Ленинградского областного совета депутатов в 1966 году туда и переселили Вырицкий детский дом для глухих детей.

Токсовский дошкольный детский дом для глухонемых детей прославился на всю страну. Сюда стали привозить мальчиков и девочек из разных уголков Советского Союза, даже из Узбекистана, с Дальнего Востока.

В те годы советская сурдопедагогика достигла больших высот. Над проблемами детской тугоухости работали целые научно-исследовательские институты. В специализированных дошкольных учреждениях дети должны были освоить дактиль. Это язык, в котором каждый жест обозначает отдельный звук. К поступлению в школу дети уже умели читать, писать и считать.

В августе 1974 года учреждение перевели во Всеволожск, и оно стало называться Всеволожским специальным детским домом. Поначалу он занимал половину здания на улице Крыловской 31. Впоследствии Общество глухих построило для него новое помещение на улице Парковой, дом 34. Участок располагается в одном из самых живописных мест города. В окружении сосен стоит светлый двухэтажный дом. Его двор засажен цветами. Тихо, чисто и уютно.

90-е годы XX века оказались для детского дома самыми тяжелыми. В стране проходили перестроечные процессы, не хватало финансирования. Доходило до того, что сотрудники выезжали на уборку урожая в совхозы «Романовский», «Невский», там с ними расплачивались овощами. Потом в детском доме квасили собранную капусту, сушили морковь. Со своих дачных участков воспитатели приносили яблоки и варили варенье. И это были витамины на зиму для детей. В те тяжелые годы коллектив выручала крепкая дружба. В радости и в горе они были одной семьей.

В начале XXI века ситуация поменялась к лучшему. Детский дом в 2000 году стал детским садом. С 2000 по 2020 год он неоднократно переименовывался: был то казенным, то муниципальным учреждением. Сейчас именуется так: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ленинградской области «Всеволожский детский сад компенсирующего вида»».

В настоящее время его коллектив насчитывает 48 сотрудников. Среди тех, кто имеет уникальный опыт и превосходные результаты, стоит отметить учителей-дефектологов Э.М. Гапаян, В.И. Ерохину, М.Э. Прокофьеву, воспитателя В.А. Иванову. Несколько лет учреждением руководила А.А. Сидорова. Продолжила руководство Г.В. Асташова, которая прошла длительный путь с 1989 по 2020 год от воспитателя до заведующего. В настоящее время директором является Наталья Геннадьевна Герасимова.

Здесь сохраняются лучшие традиции отечественной сурдопедагогики. К каждому ребенку – индивидуальный подход. С детьми работают учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели и другие квалифицированные специалисты.

Российская система образования требует не только обучить детей с нарушениями слуха словесной речи, но и развивать у них природные способности. В садике компенсирующего вида они много танцуют, рисуют, играют в шашки и занимаются физической культурой. Вас это, наверное, удивит, но у них часто проходят музыкальные занятия. Так, Ольга Ивановна Шуваева работает здесь музыкальным руководителем вот уже более 40 лет.

– Среди наших воспитанников бывают очень талантливые, – говорит она. – Они тонко чувствуют ритм и великолепно воспринимают классическую музыку. Я знакомлю их с такими произведениями, как «Гроза» Вивальди, «Полет шмеля» Римского-Корсакова, с пьесами из «Детского альбома» Чайковского. Наши воспитанники и сами с удовольствием поют, но специальные, адаптированные под них, песни.

Как правило, получив дошкольное образование, по направлению психолого-медико-педагогической комиссии воспитанники продолжают обучение в специализированных школах в Юкках и в Сясьстрое.

Медицина шагнула вперед, и детям с нарушениями слуха сейчас проводят кохлеарную имплантацию. После операции они начинают слышать. И тут опять им нужны помощники – специалисты, умеющие работать с детьми после кохлеарной имплантации. Ведь сначала малыши не понимают, что обозначают звуки. Им нужно объяснять: «Так мяукает кошка, а так чирикает воробей». И для детей открывается огромный новый мир.

В нашей стране сейчас развивается инклюзивное образование, которое подразумевает, что дети с различными ограниченными возможностями здоровья могут обучаться в обычных общеобразовательных школах. Теперь воспитанников во Всеволожском детском саду компенсирующего вида стало меньше. Некоторые предпочитают отдать ребенка в сад по соседству с домом, не осознавая, что особенному ребенку требуется специализированная помощь. Но мы можем привести и другой пример.

«Мы поняли, что нам необходимы специалисты, и обратились во Всеволожский садик компенсирующего вида. Моей дочери он открыл дорогу в общеобразовательную школу», – говорит Ольга Николаевна Зуева. Её дочь Валя научилась петь раньше, чем говорить. В 2,5 года её отдали в детский сад компенсирующего вида. И чтобы девочка могла там заниматься, папа и мама специально переехали из поселка Ваганово во Всеволожск. Вечером после занятий забирали дочь домой. В садике Валя смогла проявить свои музыкальные способности. Позже её пригласили на съемки клипа в рамках проекта «Пой вместе с MED-EL». В 2023 году она принимала участие в съемках в Санкт-Петербурге, а в 2024 году – в Москве. Также попробовала свои силы в вокальном конкурсе «Мост в будущее» для слабослышащих детей. В прошлом году Валя пошла в первый класс массовой школы. Там обнаружилось, что у нее такая подготовка, что среди 25 учеников Валя вышла на второе место по технике чтения. «В нашей стране созданы все условия, чтобы дети с нарушениями слуха могли адаптироваться и найти своё место в обществе», – говорит её мама…

Во Всеволожском детском саду компенсирующего вида по-прежнему царит душевная теплая атмосфера. Бывшие воспитанники любят приезжать в гости и рассказывать, чего достигли в жизни. Когда у них появляются дети, они отдают их в этот же садик, потому что знают: таким педагогам можно доверить ребенка. А некоторые бывшие воспитанники уже привели сюда своих внуков.

Желаем дальнейшего развития и процветания замечательному детскому саду и его коллективу!

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА