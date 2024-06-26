Молодому всеволожцу собирают деньги на лечение

Объявлен благотворительный сбор на лечение нашего земляка, 25-летнего Сергея Куприянчика. У него диагностировали В-клеточную неходжкинскую лимфому желудка высокой степени. В данный момент нужно срочно собирать средства на лечение в другой стране.

Многие знают папу Сергея — Валерия: он работает охранником в районной администрации. И многие захотели помочь семье, когда стало известно об онкологическом диагнозе сына.

Молодой человек уже прошел курс эффективной CAR-T клеточной терапии в Беларуси, сейчас же врачи рекомендуют провести CAR-T терапию уже в Китае. Известны случаи, когда подобные вмешательства проводились не один раз, эффект закреплялся. При этом считается, что в Китае такая терапия более прогрессивна: используются клетки 4-го поколения, которые сравнительно дольше живут в организме и борются с патологическими клетками. Для сравнения, в Беларуси пока используются клетки 2-го поколения.

Стоимость лечения — около 7 млн рублей. Родители Сергея выставили на продажу единственную квартиру, но, как мы понимаем, помощь всё равно необходима. Все неравнодушные могут подключиться к сбору и дать Сергею шанс на выздоровление.

Реквизиты карты для сбора денежных средств на лечение: 2202 2081 2455 7944 (Сбербанк, Инна Валерьевна К.) либо по номеру телефона +7 (960) 232-93-57. При переводе важно указывать комментарий «на лечение».

Следить за благотворительным сбором можно в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Куприянчик Сергей — Сбор ОТКРЫТ».