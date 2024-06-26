В Ленобласти ушедшую ИКЕА заменит белорусский сетевой магазин «Да дому»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал протокол заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и 47-м регионом.

В рамках встречи обсудили замещение мощностей ушедшей ИКЕА – ее место займет белорусская сеть «Да дому». Под сводом одного магазина будут собраны лучшие товары белорусских производителей: качественная мебель и текстиль, керамика и различные товары для дома.

Отметим, что товары изготавливаются специально для сети и не представлены в других магазинах. Ассортимент планируется регулярно обновлять.