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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти ушедшую ИКЕА заменит белорусский сетевой магазин «Да дому»

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал протокол заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и 47-м регионом.

В рамках встречи обсудили замещение мощностей ушедшей ИКЕА – ее место займет белорусская сеть «Да дому». Под сводом одного магазина будут собраны лучшие товары белорусских производителей: качественная мебель и текстиль, керамика и различные товары для дома.

Отметим, что товары изготавливаются специально для сети и не представлены в других магазинах. Ассортимент планируется регулярно обновлять.

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