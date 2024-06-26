В Заневском поселении ликвидируют несанкционированные свалки

Стихийные свалки строительных и бытовых отходов убрали в Янино-1, Суоранде, Новосергиевке и Янино-2. В общей сложности за один день было вывезено 255 кубометров мусора.

Нередко нарушители сваливают строительный мусор прямо у контейнерных площадок. Старая мебель, трубы, кирпичи, трубы и даже сантехника – все это разом сбрасывается в огромную гору, к которой впоследствии жители добавляют и бытовые отходы. В случае обнаружения незаконной выгрузки мусора необходимо обратиться в оперативные службы по номеру 112.

Вопросы у администрации вызывают и некоторые управляющие компании – было замечено несколько переполненных контейнеров. Сообщить о несвоевременном вывозе мусора можно на горячую линию регоператора: 8 (812) 207-18-18.