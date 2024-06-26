Во Всеволожске пройдет рок-фестиваль «Классная площадь»

Главный рок-фестиваль Всеволожского района в этом году меняет площадку. «Классная площадь 2024» пройдет 6 июля в Общественном пространстве «Парк Песчанка». Хедлайнерами выступят группы «Декабрь» и «Гран-КуражЪ».

Большая сцена традиционно объединит победителей конкурса среди молодёжных рок-команд и ярких представителей отечественной рок-сцены. А симфонический оркестр «Premier Orchestra» порадует гостей фестиваля каверами на легендарные рок-хиты отечественных и зарубежных исполнителей.

Отметим, что в этом году фестиваль празднует свое 20-летие. Впервые фестиваль организовали в поселке Кузьмоловский и с каждым годом масштаб мероприятия увеличивался. В разные годы здесь выступали: «Ария», «Stigmata», «Ауткаст», «Горшенев», «Княzz», «Кукрыниксы» и многие другие исполнители. Но главное, фестиваль давал возможность начинающим музыкантам проявить себя и выступить на одной сцене с большими звездами.

В честь юбилея готовится насыщенная развлекательная программа для взрослых и детей. Планируется яркое огненное шоу, выступление барабанщиков DRUMSTARZ, мастер-классы, фотозоны, конкурсы и многое другое.