Школьники из губернаторского трудового отряда высадили 125 саженцев барбариса и сирени в Кудрово

В озеленении приняли участие около 50 школьников из Заневского поселения. Теперь новые кусты украшают улицу Столичную молодого города.

С раннего утра у Кудровской СОШ № 3 вовсю кипела работа – ребята очищали участок от скошенной травы и расставляли саженцы, после чего приступили к выкапыванию лунок. К благоустройству подключился глава Всеволожского района и Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев. Он провел для юных работников небольшой инструктаж.

– Вот, посмотрите, надо сделать лунку побольше, так лучше для корней растений, – показывал Вячеслав Евгеньевич, как «заглублять» молодой барбарис. – Ну а теперь нужно засыпать грунт. Но будьте внимательны, куст глубоко не опускайте. После добавляем плодородный слой, чтобы саженец развился, а в конце поливаем.

Трудовым бригадам вызвались помочь глава местной администрации Алексей Гердий, а также директор Кудровской СОШ № 3 Евгений Майоров.

– Все мы хотим, чтобы наш любимый город становился краше, – подчеркнул Алексей Викторович. – Хорошо, что наша молодежь тоже это понимает и бок о бок с нами выходит на уборку мусора, озеленение и побелку деревьев. Ребята не словом, а делом показывают, как они любят малую родину.

В ближайших планах у губернаторских и местных трудовых отрядов – высадка кустарников в Янино-1. Всего в Заневском поселении этим летом появятся 1 343 кустарника и 97 молодых деревьев.

– Самое главное, что юные работники принимают активное участие в благоустройстве нашего города, – отметил Вячеслав Кондратьев. – Место для озеленения выбрано неслучайно. Школа открылась недавно и нужно уделить внимание озеленению этой локации.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото представлено пресс-службой Заневского городского поселения