22 июня представители Сертоловского отделения Всероссийского общества глухих посетили Мемориальный комплекс «Мирным гражданам Советского Союза». Он был открыт 27 января нынешнего года в деревне Зайцево Гатчинского района и посвящён жертвам геноцида советского народа, развязанного в годы Великой Отечественной войны германскими нацистами и их лакеями из порабощённых к тому времени стран Европы. Сертоловчане почтили память невинно убиенных жертв немецких нацистов и возложили к мемориалу цветы.

Нынешнее германское руководство пытается отрицать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны. Но переписать историю не удастся. Историческая правда заключается в том, что из 27 миллионов советских граждан, отдавших жизни за победу в той войне, только треть погибла в боях и скончалась от ран в госпиталях. Остальные были самыми обычными мирными гражданами, которых расстреливали, травили газом и сжигали в нацистских концлагерях. Страшное время блокады Ленинграда, типичный пример массового геноцида советского народа, который упорно отказываются признавать потомки Третьего рейха, стоящие во главе современной Германии.

Сегодня, когда политические пигмеи, возглавляющие страны Западной Европы, осуществляют невиданные потуги для того, чтобы переписать историю и возродить фашизм и нацизм, особенно важно сохранять память о страшных годах войны, в ходе которой советский народ и его доблестная Красная армия уничтожила нацистского зверя в его логове. Однако гидра оказалась живуча, и вот теперь уже на исторических российских территориях активно работает «геббельсовская» пропаганда, извращая умы и сознание детей и внуков тех, кто уничтожил нацизм в 1945-м. Но очередной «крестовый» поход под нацистскими символами и флагами, осуществляемый сегодня руками предателей и современных «полицаев» посредством одурманенного украинского народа, отправляемого в «мясорубку», обречён на провал. Поскольку невозможно предать память предков, забыть трагические и страшные страницы истории страны, наполненные звериной подлостью фашистских нелюдей, героизмом и мужеством советского народа.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»