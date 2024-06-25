В Новой Ладоге завершились съемки очередного этапа игрового фильма «Остров Сухо»

Лента рассказывает о героическом подвиге защитников Дороги жизни и жителей блокадного Ленинграда. Над картиной работает режиссер Руслан Тихомиров. По его словам, фильм «Остров Сухо» говорит не только о войне, но и о судьбах людей, попавших в жернова тех трагических событий.

– Об этом подвиге наших бойцов услышал случайно, во время рыбалки, – вспоминает на встрече с журналистами режиссер. – Кто-то из друзей предложил зайти на Сухо. В годы войны там была настоящая бойня. Крошечный гарнизон и несколько судов Ладожской флотилии сражались против немецкой эскадры и победили их. Вернувшись домой, нашёл информацию в интернете и был поражен историей острова и защищавших его людей. Это было для меня открытием. Позже, сидя на кухне вместе с друзьями, я рассказал им про битву. Именно тогда мне пришла идея для художественного фильма. Несколько лет по крупицам собирал данные. Узнал много интересного. Как выяснилось, стремясь захватить остров, противник достаточно долго готовился к штурму. Но советские солдаты не сдавались.

Перед тем как выпустить актеров в кадр, режиссер тщательно изучал их костюмы – критике подвергались даже награды на форме героев, выглядевшие чересчур современно. Отметим, что в главных ролях снимались Кирилл Кузнецов, Андрей Хитрин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева.

Оказывается, что остров Сухо – памятник культурного наследия, а потому съемки там запрещаются. Похожие места нашлись в Ленинградской области и Карелии, на острове Ханхипаси.

– Очень помог нам Валаамский монастырь – и кораблями, и размещением, – рассказывает генеральный продюсер фильма «Остров Сухо» Светлана Федина. – Мы даже получили благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И нам действительно сопутствовала удача, потому что все 17 дней нашего пребывания там царила прекрасная погода, что большая редкость для Ладоги.

– Наша основная задача: не дать переписать историю, не позволить новым поколениям забыть о подвиге героев, – отмечает режиссер. – Мой будущий фильм расскажет о событиях, развернувшихся на крошечном острове Сухо, на Ладоге. Здесь 22 октября 1942 года разыгралось одно из важных сражений, от которого зависела судьба Дороги жизни и Ленинграда. Несколько десятков боевых защитников многонациональной армии СССР держали бой против целой армады. К сожалению, некоторые посчитали это малозначительным эпизодом в летописи Великой Отечественной войны. Но это не так. Для фашистов захват острова имел огромное значение, и его удержание было стратегически важным.

По словам режиссера, картина должна выйти на экраны в 2025 году к 80-летию Великой Победы.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото из архива «В.в.»