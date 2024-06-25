В Кузьмоловском благоустроили «Сквер Победы»

Во Всеволожском районе продолжается благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На днях были завершены работы в новом сквере в поселке Кузьмоловский.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, территория получила название «Сквер Победы». Для местных жителей создали комфортное пространство для отдыха и прогулок: установлены удобные скамейки и качели, обустроены пешеходные дорожки и создана линия освещения.

С особым внимание подошли к озеленению пространства. При разработке проекта постарались сохранить максимальное количество уже растущих на территории деревьев, включая многовековую иву. В дополнение к ним высажены десятки лип и кустарников кизила, который стал живой изгородью и отделил зеленое пространство от дороги.

Учли и особое пожелание местных жителей – в сквере сохранили горку, которую дети по зиме используют для катания.