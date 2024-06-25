Выпускникам Всеволожского района вручили медали «За особые успехи в учебе»

Торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учебе» состоялась сегодня, 25 июня, в одном из самых красивых зданий Санкт-Петербурга – Николаевском дворце.

– На протяжении долгих одиннадцати лет сегодняшние выпускники постоянно трудились и получали знания, – отметил глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. – Целеустремленность, усердие и помощь наставников-учителей помогла добиться отличного результата. В добрый путь!

– Молодцы ребята! – сказал на награждении временно исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев. – Конечно, очень хочется, чтобы, отучившись, ребята вернулись во Всеволожский район. У нас есть программы в сфере здравоохранения, образования, направленные на привлечение молодых специалистов, успешно работает система поступления ребят в вузы по квотам. Поэтому, выбирая в будущем работу, не забывайте о своей малой родине.

Как показывает статистика, большинство медалистов Всеволожского района отдадут предпочтение Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Санкт-Петербургскому государственному университету, Педагогическому университету имени Герцена, ЛЭТИ и ИТМО.

– Начать хорошо учиться никогда не поздно, – считает золотой медалист Александр Юров из Кудровского ЦО № 1. – Я точно знаю, если захотеть, можно добиться успеха во всем. Единый госэкзамен сдавал по профильной математике, физике и русскому языку. Всего набрал ЕГЭ 271 балл и думаю, что удастся поступить в Санкт-Петербургский горный университет. Не поверите, но в восьмом классе педагог по физике вызвал маму «на ковер» за то, что я плохо учил ее предмет. Это стало для меня толчком, и я стал выделять все больше и больше времени на изучение этой дисциплины. Особенно мне нравился раздел калориметрии в физике. Там много разных интересных физических и химических процессов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА